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        Trabzonspor'un yeni transferi Oleksandr Zubkov Trabzon'a geldi

        TRABZONSPOR'un yeni transferi Oleksandr Zubkov, Trabzon'a geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 22:07 Güncelleme: 01.02.2025 - 22:10
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        Trabzonspor'un yeni transferi Oleksandr Zubkov Trabzon'a geldi
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        TRABZONSPOR’un yeni transferi Oleksandr Zubkov, Trabzon’a geldi.

        Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip, Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Oleksandr Zubkov'u kadrosuna kattı. 28 yaşındaki futbolcu bugün 22.00 sıralarında özel uçakla Trabzon’a geldi. Havalimanında taraftarlar tarafından karşılanan Zubkov için sağlık kontrollerinin ardından imza töreni düzenlenecek.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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