Bakan Bolat: 2025 yılına çifte rekorla başladık (2)
BAKANLARURALOĞLU VE BOLAT ZİYARETLERDE BULUNDUUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, '2025 Yılı Ocak Ayı Dış Ticaret Verileri Toplantısı'nın ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Limanı ve Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
BAKANLARURALOĞLU VE BOLAT ZİYARETLERDE BULUNDU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, '2025 Yılı Ocak Ayı Dış Ticaret Verileri Toplantısı'nın ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Limanı ve Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ziyaretlere; Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Mustafa Şen ile AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da eşlik etti. Gerçekleşen ziyaretlerde, Uraloğlu ve Bolat'a çiçek ve fincan seti takdim edildi.
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