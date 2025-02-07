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        Trabzonspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 18:48 Güncelleme: 07.02.2025 - 18:50
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        Trabzonspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 23’üncü haftasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 23’üncü hafta maçında karşılaşacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarına bugün saat 15.00’te yaptığı antrenmanla devam etti.

        Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, toparlanma çalışmasının ardından ısınma ve topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi.

        Bordo-mavili takım, yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına sürdürecek.

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