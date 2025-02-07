Trabzonspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, toparlanma çalışmasının ardından ısınma ve topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Süper Lig’in 23’üncü hafta maçında karşılaşacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarına bugün saat 15.00’te yaptığı antrenmanla devam etti.

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