Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Zigana Dağı'nda kar güzelliği

        GÜMÜŞHANE- Trabzon sınırında 2 bin 50 metre yüksekliğindeki Zigana Dağı'nda, kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 13:17 Güncelleme: 11.02.2025 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zigana Dağı'nda kar güzelliği
        ABONE OL

        GÜMÜŞHANE- Trabzon sınırında 2 bin 50 metre yüksekliğindeki Zigana Dağı'nda, kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler oluştu.

        Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Gümüşhane-Trabzon sınırında yer alan 2 bin 50 metre yüksekliğindeki Zigana Dağı, beyaz örtü ile kaplandı. Karlar çam ve ladin ağaçlarını süsledi. Gümüşhane’nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı geçidinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaşırken, kayalıklar üzerinde ve çatılarda buz sarkıkları oluştu. Tesis önlerine kardan adam yaparak eğlenen çocuklar karın keyfini çıkardı. Güneşin yüzünü göstermesiyle, Zigana Dağı’na çıkan vatandaşlar ise fotoğraf çekilerek yürüyüş yaptı.

        'KAR YAĞDIĞI ZAMAN BİR FARKLI GÜZEL OLUYOR'

        Hasan Tüysüz, Zigana Dağı'nda güzel görüntülerin oluştuğunu belirterek, "Zigana’yı bildiğim için ve bu görüntü hoşuma gittiği için ailemle beraber geldim. Hoşumuza gidiyor. Kar yağdığı zaman bir farklı güzel oluyor. Hepimiz hoşnuduz. Doğu Karadeniz’in her yerinde; Hamsiköy’de, Çaykara’da kartpostallık görüntüler var, güzel görüntüler oluşuyor” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'de ön seçim 23 Mart'ta
        CHP'de ön seçim 23 Mart'ta
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Güney Kore'de bir öğretmen öğrencisini öldürdü!
        Güney Kore'de bir öğretmen öğrencisini öldürdü!
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        Etna Yanardağı'nda lav akışı sürüyor
        Etna Yanardağı'nda lav akışı sürüyor
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        3 çocuk babası öldürülmüştü! Kanlı pusu kamerada!
        3 çocuk babası öldürülmüştü! Kanlı pusu kamerada!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Altın zirve tazeledi
        Altın zirve tazeledi
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, kalesini gole kapattı
        Trabzonspor, kalesini gole kapattı
        Trabzonspor-Eyüpspor maçının ardından
        Trabzonspor-Eyüpspor maçının ardından
        Trabzonspor-ikas Eyüpspor maçının ardından
        Trabzonspor-ikas Eyüpspor maçının ardından
        Stefan Savic: Kupada iddialıyız
        Stefan Savic: Kupada iddialıyız
        Trabzonspor-ikas Eyüpspor maçının ardından
        Trabzonspor-ikas Eyüpspor maçının ardından
        Trabzonspor- Eyüpspor 1-0
        Trabzonspor- Eyüpspor 1-0