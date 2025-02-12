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        Trabzonspor'da transfer raporu; 9 ayrılık, 4 transfer

        TRABZONSPOR, 2024-25 ara transfer döneminde kadrosuna 4 futbolcu katarken, 9 oyuncuyla da yolları ayırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 12:06 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:10
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        Trabzonspor'da transfer raporu; 9 ayrılık, 4 transfer
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        TRABZONSPOR, 2024-25 ara transfer döneminde kadrosuna 4 futbolcu katarken, 9 oyuncuyla da yolları ayırdı.

        Trabzonspor, 2024-25 ara transfer döneminde oldukça hareketli süreç geçirdi. Kadrosuna 4 yeni oyuncu katan bordo-mavililer, 9 oyuncuyla da yolları ayırdı. Trabzonspor, 13 Ocak 2025’te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona eren ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek ve eksik bölgelere takviye yapmak için 4 yeni oyuncuyu renklerine bağladı. Bordo-mavililer ilk transferini Shakhtar Donetsk’ten Danylo Sikan ile yaptı. Ukraynalı santrforu 6 milyon bonservis bedeliyle transfer eden Trabzonspor, 2’nci transferde de yine aynı takımdan sağ kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov’u da 6 milyon bonservis bedeliyle renklerine kattı. Karadeniz ekibi, Gaziantep FK’dan sol bek oyuncusu Mustafa Eskihellaç’ı 400 bin Euro bedelle, Tim Jabol Folcarelli’yi ise 1 milyon Euro bedelle transfer ederek ara transfer dönemini tamamlamış oldu.

        9 OYUNCUYLA YOLLAR AYRILDI

        Bordo mavililer, ara transfer döneminde 9 oyuncuyla yollarını ayırarak sezon sonu yapmayı planladığı yeni yapılanmanın da ilk adımlarını atmış oldu. Trabzonspor ilk olarak, 3 Eylül 2024 tarihinde Arabistan’ın Er-Rayyan takımına kiralık olarak giden Trezeguet, 1,6 milyon Euro karşılığında yine aynı takımda kaldı.

        Trabzonspor ile Galatasaray kulübü arasında sol bek oyuncusu Eren Elmalı için uzun zamandır süren görüşmeler transferin son gününde sonuçlandı. Buna göre tecrübeli oyuncu 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray Kulübü’ne transfer oldu. Trabzonspor’un genç oyuncularından Umut Güneş de 2,3 milyon Euro bonservis bedeliyle Başakşehir’e transfer oldu.

        GELENLER

        Danylo Sikan-santrfor (Shakhtar Donetsk 6 milyon Euro)

        Oleksandr Zubkov-sağ kanat (Shakhtar Donetsk 6 milyon Euro)

        Mustafa Eskihellaç-sol bek (Gaziantep FK 403 bin Euro)

        Tim Jabol Folcarelli-merkez orta saha (AC Ajaccio 1 milyon Euro)

        GİDENLER

        Mahmud Trezeguet (Er-Rayyan 1,6 milyon Euro)

        Mislav Orsic (Pafos FC bedelsiz)

        Eren Elmalı (Galatasaray’a bonservisiyle 3,5 milyon Euro)

        Umut Güneş (Başakşehir’e bonservisiyle 2,3 milyon Euro)

        Enis Bardi (Bodrum FK-bedelsiz)

        Borna Barisic (Leganes-Kiralık)

        Umut Bozok (Eyüpspor bedelsiz)

        Serkan Asan (Iğdırspor-kiralık)

        Poyraz Efe Yıldırım (Ümraniyespor kiralık)

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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