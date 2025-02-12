Prof. Dr. Akgün: Türkiye'de 500 diri fayın yaklaşık 170'i çalışılmış durumda

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, "Türkiye'de bilinen yaklaşık 500 diri fay hattı var. Bu 500 diri fayın yaklaşık 170'i çalışılmış durumda" dedi.

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, '6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Yapılan ve Planlanan Çalışmalar ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Deprem Gerçeğiyle Yüzleşme' konulu panel düzenlendi. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından yapılan çalışmaların değerlendirildiği panel, Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Panele, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Akınbingöl, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, KTÜ Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Mustafa Tiryaki, akademisyenler ve davetliler katıldı.

'EN BÜYÜK MÜDAHALE VE İYİLEŞTİRME SÜRECİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün depremlerin ardından büyük bir müdahale ve iyileştirme süreci yürüttüklerini ifade ederek, "Özellikle bu depremler sonrasında yaşadığımız acı tecrübeler bize bir anlamda bazı değerlendirmeleri yeniden yapma imkanı tanıdı. Bu anlamda özellikle gerek Çevre Şehircilik Bakanlığımız gerek AFAD olarak, bizler hem sahada hem de sürecin yönetilmesi noktasında göstermiş olduğumuz gayretleri, en üst seviyede devam ettiriyoruz. Özellikle iyileştirme aşaması noktasında, şu an dünyanın en büyük müdahale ve iyileştirme sürecini gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda hakikaten son derece yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor. Tabii ki diliyoruz ki bir daha böyle bir süreç ile karşılaşmayalım. Fakat gerçeklik maalesef bu noktada değil. Yaşadığımız coğrafya, bizim bu süreçlerle barışık bir şekilde yaşamamız gerektiği gerçeğini bize bir kez daha hatırlatıyor. Dolayısıyla hem toplumsal bilinç anlamında hem de yapılaşma süreçleri anlamında edindiğimiz acı tecrübeleri bir ders niteliğinde geleceğe taşımak zorunda olduğumuzu hatırlamamız. Bu anlamda da devletimizin tüm kurumları nezdinde bu süreç devam ettiriliyor" şeklinde konuştu.