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        Karadeniz'de kar güzelliği dron kamerasında

        DOĞU Karadeniz'de Trabzon ve Rize'nin yaylaları, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 10:01 Güncelleme: 21.02.2025 - 10:05
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        Karadeniz'de kar güzelliği dron kamerasında
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        DOĞU Karadeniz'de Trabzon ve Rize'nin yaylaları, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Yağışın ardından ortaya çıkan seyirlik manzara, dron kamerasına yansıdı.

        Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin ardından sahil kısmındaki kentlere de kar yağdı. Sahil kesimlerine düşen kar etkisini kaybederken, Trabzon ve Rize'deki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede doğanın kar ile uyumu, seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı. Barajlarda su seviyesi artarken, karla kaplı doğada ortaya çıkan görüntüler dron kamerasına yansıdı. Kuş bakışı görüntüler, izleyenlere eşsiz doğa içinde masalsı yolculuk yaptırdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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