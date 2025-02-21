Karadeniz'de kar güzelliği dron kamerasında

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin ardından sahil kısmındaki kentlere de kar yağdı. Sahil kesimlerine düşen kar etkisini kaybederken, Trabzon ve Rize'deki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede doğanın kar ile uyumu, seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı. Barajlarda su seviyesi artarken, karla kaplı doğada ortaya çıkan görüntüler dron kamerasına yansıdı. Kuş bakışı görüntüler, izleyenlere eşsiz doğa içinde masalsı yolculuk yaptırdı.

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