Trabzonspor ilk deplasman galibiyeti ile yüzleri güldürdü

TRABZONSPOR'UN deplasman kabusu Başakşehir FK karşısında alınan galibiyetle sona erdi.

Süper Lig’in 28’inci haftasında Başakşehir FK’nın konuğu olan bordo-mavililer 12 maç süren deplasman galibiyet hasretini yeni hocasıyla sona erdirdi. 2023-24 sezonunun geride kalan 12 deplasmanında henüz galibiyeti bulunmayan bordo-mavililer (5 beraberlik, 7 mağlubiyet 5 puan) galibiyet hasretine Başakşehir karşılaşması ile son verdi. 1985’ten (14 maç) bu yana en uzun seriyi yaşayan bordo-mavililer Süper Lig deplasmanlarındaki 12 maçlık hasretini Başakşehir’i 3-0 mağlup ederek yeni hocasıyla sonlandırdı.

FATİH TEKKE DOKUNUŞU

Trabzonspor’da Şenol Güneş ile yolların ayrılması sonrası geçtiğimiz hafta göreve getirilen Fatih Tekke ise ilk maçında galibiyet sevinci yaşıyor. Genç teknik adam, Başakşehir karşısında, Trabzonspor’un Abdullah Avcı’dan (Kasım 2020) bu yana takımın başında çıktığı ilk Süper Lig maçını kazanan ilk teknik direktör olma başarısını gösterdi.

BANZA BOŞ GEÇMEDİ

Trabzonspor’un sezon başında kiralık olarak renklerine kattığı golcü oyuncu Simon Banza Başakşehir FK karşısında da boş geçmedi. Banza, Başakşehir filelerine attığı golle bu sezon Trabzonspor’un Süper Lig deplasmanlarındaki 12 golün altısını attı. Golcü oyuncu bu yönüyle de 2000/01'den bu yana bordo-mavili formayla en yüksek üçüncü orana ulaşan isim. Burak Yılmaz %56 (2011/12), Fatih Tekke %51.4 (2004/05), Simon Banza %50 (2024/25)

Öte yandan Banza karşılaşmanın 7’nci dakikasında kaydettiği gol, Burak Yılmaz’ın bordo-mavili formayla Aralık 2010 yılında 2’nci dakikada attığı golden sonra Trabzonspor’un Başakşehir deplasmanında attığı en erken golü oldu.

UĞURCAN KARİYERİNİN ALTIN GÜNLERİNİ YAŞIYOR

Trabzonspor’un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır ise bu sezon adeta kariyerinin zirvesini yaşıyor. Bu sezon Süper Lig'de en fazla kurtarış yapan kaleci olan Uğurcan Çakır (98), kariyerinin en yüksek gole kapama oranı yakaladığı sezonunu geçiriyor .(%42; 11 gole kapama/26 maç) Bu sezon kalesinde adeta duvar ören başarılı eldiven, Başakşehir’in golcü oyuncusu Piatek’in penaltı atışını kurtararak Süper Lig'de Jakub Slowik (Konyaspor) ile birlikte en fazla penaltı kurtaran isim de oldu. Uğurcan Çakır, bu yönüyle de kariyerinin bir sezondaki en yüksek sayısını tekrarladı (3; 2021/22).