Trabzon'da örtü yangını

TRABZON'un Araklı ilçesinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı. İtfaiye ve orman işçileri yangınına müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Bereketli Mahallesi’nin yüksek kesiminde yer alan ormanlık ve çalılık bölgede akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına ekipler, vatandaşların da yardımıyla müdahale etmeye başladı. Ormanlık alanda rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.