AK Parti'li Kaya: Bizim milletimizin fıtratı, asker fıtratıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, “Sandılar ki, Türk milletinin fıtratı değişir. Bilmedikleri bir şey var; bizim milletimizin fıtratı, asker fıtratıdır” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yılında Trabzon Valiliği tarafından düzenlenen ‘Aile yılında kahramanlarımız ve aileleriyle beraberiz’ iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen programa Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP Milletvekili Sibel Suiçmez, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu’nun yanı sıra şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları katıldı.

‘SİNSİ SALDIRILARA KARŞI BENZER BİR MÜCADELE İÇİNDEYİZ’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Türk milletinin geçmişte olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğini ifade ederek, ”Bugün hem vatan topraklarımızda hem sınırlarımızın ötesinde ülkemizin güvenliği için milletimiz huzuru için devletimizin bekası için gece gündüz demeden faaliyet gösteren askerlerimize, emniyet güçlerimize rabbimden kolaylıklar diliyorum. Türkiye ve Türk milleti olarak Çanakkale’de hangi mücadeleyi verdiysek, bugün de farklı görünümler ve araçlar altındaki sinsi saldırılara karşı benzer bir mücadele içindeyiz. Ülkemizin özellikle geçtiğimiz son 10 yılda maruz kaldığı her hadisenin gerisine baktığımızda, meseleleri kaldırdığımızda aynı güçleri görüyoruz. Terör örgütlerini sınırlarımıza yığıp bizi istikbalimiz ile sınayanlar yine aslında aynı hedeflerdir. Çeşit çeşit yöntemlerle, egemenliğimize göz diken darbecileri üzerimize salanlarda bunlardır. Aslında her biri milletimizin zenginliği olan tüm farklılıklarımızı, kırılmaya yatkın fay hatları haline dönüştürmeye çalışanlar yine bunlardır. Çanakkale’de bu millet nasıl kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle, çalışanıyla tek vücut olup düşmana geçit vermediyse ülkemiz 15 Temmuz’da da tek vücut oldu, bu ülkenin geleceğine kastedenlere geçit vermedi” dedi.

‘BU ÜLKE BÜYÜK ZORLUKLARLA SINANDIĞI HER AN, TEK YÜREK OLUYOR’

Dr. Kaya, Türkiye’nin zorluklar karşısında her zaman tek vücut olduğunu belirterek, “Biz bu ülkenin tüm renkleri olarak söz konusu vatan olduğunda tek vücut olmayı, bir ve beraber olmayı bilen bir milletiz. Asırlarca bu ülkenin üzerinde maddi ve manevi olarak yıkım çabaları ortaya koydular. Sandılar ki, Türk milletinin fıtratı değişir. Bilmedikleri bir şey var; bizim milletimizin fıtratı, asker fıtratıdır. Bu millet, bağımsızlığı söz konusu olduğunda hiç kimseye geçit vermeyecek şekilde iradesine, vatanına, birliğine sahip çıkar. Biliyorsunuz, 2 sene önce büyük bir deprem felaketi yaşadık. O deprem de de gördük ki, bu ülke büyük zorluklarla sınandığı her an, tek yürek oluyor. Trabzon’da olduğum için depremi anımsadım. Deprem bölgesinde 1 ay geçirdim. Trabzon’dan gelen TIR’ların haddi hesabı yoktu. Rabbime dua ediyorum ki; Allah’ım, ülkemizi her türlü beladan, afetten tehditten muhafaza et. Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünü kutluyorum” diye konuştu.