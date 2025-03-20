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        Trabzonspor'da Göztepe mesaisi başladı

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 20:38 Güncelleme: 20.03.2025 - 20:40
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        Trabzonspor'da Göztepe mesaisi başladı
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 29’uncu haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 29’uncu haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, aerobik koşunun ardından dinamik ve teknik ısınma gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavililer, yarın 15.00’te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Öte yandan, bordo-mavililerde Milli takımda bulunan Uğurcan Çakır ile sakatlıkları süren Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme bugünkü antrenmanda yer almadı.

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