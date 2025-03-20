Trabzonspor'da Göztepe mesaisi başladı

Öte yandan, bordo-mavililerde Milli takımda bulunan Uğurcan Çakır ile sakatlıkları süren Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme bugünkü antrenmanda yer almadı.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, aerobik koşunun ardından dinamik ve teknik ısınma gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavililer, yarın 15.00’te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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