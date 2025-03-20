Bakan Uraloğlu: Pulathane Bulvarı'nın 8 kilometrelik bölümünü tamamladık (2)

BAKANURALOĞLU, TRABZON’DA ‘VEFA İFTARI’ PROGRAMINA KATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu çeşitli ziyaretler kapsamında geldiği memleketi Trabzon’da AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Dünden Bugüne Teşkilat Buluşması ve Vefa İftarı’ programında partililerle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen programa; Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve partililer katıldı.

‘ETRAFIMIZA İNSANİYET GÖZÜYLE BAKIYORUZ’

Bakan Uraloğlu, İsrail’in Gazze’ye yeniden başlattığı zulme değinerek, “Bayramlar, sevginin, kardeşliğin, hoşgörünün zirve yaptığı günlerdir. ‘Bayramın mübarek olsun’ cümlesi ise en güzel kardeşlik parolasıdır. Keşke bu bayram, tüm dünyada bayram olsaydı; savaş dursaydı, haneler sönmeseydi, çocuklar ölmeseydi neşeyle gülseydi. Ne yazık ki, İsrail’in Gazze’de yeniden başlattığı zulüm ve şehit edilen mazlum Filistinli kardeşlerimiz nedeniyle bir bayrama daha buruk gireceğiz. Bir tarafta yaşamak için yemek arayanlar ama bulamayanlar. Diğer yanda yemek için yaşayanlar ancak gözü doymayıp israf edenler. Ramazan ve bayram, işte tüm bu çelişkileri derinlemesine düşünmemiz, tefekkürle kendimizi sorgulamamız için bir fırsattır. Dünya ve bölgemiz, ticaret savaşlarının gölgesinde, Rusya-Ukrayna çatışmasının acılarıyla, İsrail’in Gazze’yi işgal eden barbarlığıyla sarsılan bir dönemden geçiyor. Bu karanlık tablo karşısında Türkiye’miz; jeostratejik konumu, köklü tarihi ve kültürel mirası, maddi ve manevi zenginlikleriyle dimdik ayakta duruyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ezber bozan liderliği, zalime ‘dur’ diyen cesareti ve dünyaya meydan okuyan kararlılığıyla ülkemiz, hakikat yolunda ilerliyor. Bizim gayemiz; ülkemizin istiklali, milletimizin refahı, bölgemizin huzur ve istikrarıdır. Bu yüzden ne dünyada olup bitenlere sırt çevirebiliriz ne de coğrafyamızda akan kana kayıtsız kalabiliriz. Biz etrafımıza insaniyet gözüyle bakıyoruz. Bir Müslümanın yaklaşımıyla yaklaşıyoruz” dedi.

‘TRABZON’UN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 173 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK’