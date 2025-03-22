Trabzonspor'da çifte mesai

Trabzonspor, Süper Lig’in 29’uncu haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına bugün Saat 16.00’da yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda dinamik ve teknik ısınmanın ardından top kazanma oyunu ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

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