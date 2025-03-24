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        5 katlı apartman önündeki beton yol heyelanla çöktü

        TRABZON'un Akçaabat ilçesinde 5 katlı apartmanın önünde bulunan beton yol, heyelanda çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 12:47 Güncelleme: 24.03.2025 - 12:50
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        5 katlı apartman önündeki beton yol heyelanla çöktü
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        TRABZON'un Akçaabat ilçesinde 5 katlı apartmanın önünde bulunan beton yol, heyelanda çöktü.

        Kentte etkili olan kar ve sağanağın ardından toprağın suya doygun hale gelip, yumuşaması Akçaabat ilçesine bağlı Kaleönü Mahallesi heyelana neden oldu. Mahallede Seyis ailesine ait 5 katlı apartmana önünde bulunan beton yol, heyelanla çöktü. Sarp yamaca doğru yaklaşık 20 metre aşağıya doğru kayan toprak nedeniyle beton kaplı yol kullanılamaz hale geldi.

        'KİMSE YOKTU EVDE'

        Apartman sahibi Ömer Seyis, bölgede günden güne çökmeler yaşandığını belirterek, "Cenazedeydik, akşamüstü burasının çöktüğünü öğrendik. Elektriklerin gittiğini, evin altının koptuğunu söylediler. Günden güne de çökmüş. Kar fazla oldu, aniden çökme oldu. Daha önce bir şey yoktu. Yetkililere bilgi verdik, ilgilenecekler. Kimse yoktu evde, bir sıkıntı meydana gelmemiş oldu. Arabaları çektiğimiz bir alandı. Buranın istinat duvarı olması lazım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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