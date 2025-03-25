Trabzon'da minikler deniz ekosistemini keşfetti

TRABZON’da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi akademisyenleri, ilkokul öğrencilerine yönelik deniz ekosistemi ve çevre bilinci eğitimi düzenledi. Akademisyenler, deniz ekosisteminin korunmasının önemine dikkat çekerken, eğitim kapsamında öğrencilere balıkçılıkta kullanılan ağlar tanıtıldı, ağ tamiri ve gemici düğümleri de öğretildi.

Sürmene ilçesindeki Safitürk İlköğretim Okulu öğrencileri, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen etkinlikte su ayak izi, deniz ekosistemleri, balık türleri ve deniz kirliliği konularında uygulamalı eğitim aldı. Eğitim kapsamında öğrencilere balıkçılıkta kullanılan ağlar tanıtıldı, ağ tamiri ve gemici düğümleri öğretildi. Programın devamında öğrenciler sahile inerek katı atık, hayalet balık ağı ve donanımlı tespit toplama çalışması gerçekleştirdi. Eğitimi düzenleyen akademisyenler, deniz ekosisteminin korunmasının önemine dikkat çekerken, öğrencilere doğaya duyarlılık kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

‘TOPLUM OLARAK DENİZLERİ KORUYABİLİRİZ’

KTÜ’den Deniz Bilimci Prof. Dr. Coşkun Erüz, toplumsal farkındalık yaratmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Çocukların doğa bilincini, su ayak izi, katı atık, deniz çöpleri ve hayalet ağlarının deniz üzerinde yaratmış olduğu tehlikeleri aktarmak üzere buradayız. Eğitim, çocuktan başlar mantığı ile hareket ediyoruz. Büyüklerle, STK ve kurumlarla iş birliği yaparak atıkları geri kazanma projemizde olacak. Denizde olmaması gereken, katı atıkların ve balıkçılık ekipmanlarının da deniz ekosistemine ne kadar zarar verdiğini topluma fark ettirmek adına bir çalışma yapmak istedik. Amacımız; denizi ve Karadeniz’i mümkün olabildiğince koruyarak, toplumsal farkındalık yaratmak. Birey olarak değil, toplum olarak denizleri koruyabiliriz. Bu çalışma bu farkındalığın bir uygulamasıdır” dedi.

2'nci sınıf öğrencisi Yusuf Mete Uzun da "Su ayak izini, balık türlerini ve hangi derinlikte yaşadıklarını öğrendik. Burada olmak çok güzel bir duygu, çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Sahilde temizlik yapacağız" diye konuştu.