Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da minikler deniz ekosistemini keşfetti

        TRABZON'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi akademisyenleri, ilkokul öğrencilerine yönelik deniz ekosistemi ve çevre bilinci eğitimi düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 14:21 Güncelleme: 25.03.2025 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da minikler deniz ekosistemini keşfetti
        ABONE OL

        TRABZON’da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi akademisyenleri, ilkokul öğrencilerine yönelik deniz ekosistemi ve çevre bilinci eğitimi düzenledi. Akademisyenler, deniz ekosisteminin korunmasının önemine dikkat çekerken, eğitim kapsamında öğrencilere balıkçılıkta kullanılan ağlar tanıtıldı, ağ tamiri ve gemici düğümleri de öğretildi.

        Sürmene ilçesindeki Safitürk İlköğretim Okulu öğrencileri, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen etkinlikte su ayak izi, deniz ekosistemleri, balık türleri ve deniz kirliliği konularında uygulamalı eğitim aldı. Eğitim kapsamında öğrencilere balıkçılıkta kullanılan ağlar tanıtıldı, ağ tamiri ve gemici düğümleri öğretildi. Programın devamında öğrenciler sahile inerek katı atık, hayalet balık ağı ve donanımlı tespit toplama çalışması gerçekleştirdi. Eğitimi düzenleyen akademisyenler, deniz ekosisteminin korunmasının önemine dikkat çekerken, öğrencilere doğaya duyarlılık kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

        ‘TOPLUM OLARAK DENİZLERİ KORUYABİLİRİZ’

        KTÜ’den Deniz Bilimci Prof. Dr. Coşkun Erüz, toplumsal farkındalık yaratmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Çocukların doğa bilincini, su ayak izi, katı atık, deniz çöpleri ve hayalet ağlarının deniz üzerinde yaratmış olduğu tehlikeleri aktarmak üzere buradayız. Eğitim, çocuktan başlar mantığı ile hareket ediyoruz. Büyüklerle, STK ve kurumlarla iş birliği yaparak atıkları geri kazanma projemizde olacak. Denizde olmaması gereken, katı atıkların ve balıkçılık ekipmanlarının da deniz ekosistemine ne kadar zarar verdiğini topluma fark ettirmek adına bir çalışma yapmak istedik. Amacımız; denizi ve Karadeniz’i mümkün olabildiğince koruyarak, toplumsal farkındalık yaratmak. Birey olarak değil, toplum olarak denizleri koruyabiliriz. Bu çalışma bu farkındalığın bir uygulamasıdır” dedi.

        2'nci sınıf öğrencisi Yusuf Mete Uzun da "Su ayak izini, balık türlerini ve hangi derinlikte yaşadıklarını öğrendik. Burada olmak çok güzel bir duygu, çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Sahilde temizlik yapacağız" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        ABD Savunma Bakanı savaş planını reddetti
        ABD Savunma Bakanı savaş planını reddetti
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili

        Benzer Haberler

        Trabzon Valisi Yıldırım'dan Kadir Gecesi mesajı
        Trabzon Valisi Yıldırım'dan Kadir Gecesi mesajı
        Fındığı katma değerli hale getirip kadın istihdamına katkı sağladı
        Fındığı katma değerli hale getirip kadın istihdamına katkı sağladı
        Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret e...
        Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret e...
        Süper Lig'in profesör hakemi, öğrencilerini spora yönlendiriyor
        Süper Lig'in profesör hakemi, öğrencilerini spora yönlendiriyor
        Trabzon'da denizde ceset bulundu
        Trabzon'da denizde ceset bulundu
        Trabzon'da hamsinin yerini mezgit ve istavrit aldı
        Trabzon'da hamsinin yerini mezgit ve istavrit aldı