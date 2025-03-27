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        Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 18:51 Güncelleme: 27.03.2025 - 18:55
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        Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 29’uncu haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından 5’e 2 ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

        Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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