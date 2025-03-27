Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
TRABZONSPOR, Süper Lig’in 29’uncu haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından 5’e 2 ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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