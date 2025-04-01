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        Ekrem Terzi: Kupayı Trabzon'a getirmek istiyoruz

        TRABZONSPOR'da Inter karşısında galibiyet golünü atan Ekrem Terzi, "Bu anı tarif edecek kelime bulamıyorum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 21:51 Güncelleme: 01.04.2025 - 21:55
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        Ekrem Terzi: Kupayı Trabzon'a getirmek istiyoruz
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        TRABZONSPOR’da Inter karşısında galibiyet golünü atan Ekrem Terzi, “Bu anı tarif edecek kelime bulamıyorum. Golü taraftarlarımıza armağan ediyorum. Böyle bir taraftar önünde oynamak inanılmaz bir his. Artık İtalyanlar bizi iyi tanıyor. Kupayı Trabzon'a getirmek istiyoruz” dedi.

        UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Trabzonspor, sahasında konuk ettiği İtalya ekibi Inter’i 1-0 mağlup edip, adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşma sonrasında bordo-mavili ekibin galibiyet golünü kaydeden Ekrem Terzi, ”Oyuna girmeden önce nasıl gol atabileceğimi düşünüyordum. Rakip takım hata yaptı, ben de topu sürerek vurdum ve gol oldu. Bu anı tarif edecek kelime bulamıyorum. Golü taraftarlarımıza armağan ediyorum. Yardımcı hocamız Fatih Hoca bana 'Ekrem, gol atacaksın' demişti. Benim de içime doğmuştu. Böyle bir taraftar önünde oynamak inanılmaz bir his. Artık İtalyanlar bizi iyi tanıyor. Kupayı Trabzon'a getirmek istiyoruz” dedi.

        ESAT YİĞİT ALKURT: O KUPA TRABZON’A GELECEK

        Kupayı Trabzon’a getirmeyi hedeflediklerini belirterek Esat Yiğit Alkurt, “Maçın bitiş düdüğü ile neler hissettiğim tarif edemiyorum. Çünkü inanılmaz bir başarı yaptık. Tüm Trabzonspor halkına armağan olsun. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi hiç yalnız bırakmadılar. İçeri de söylediler, sanırım rekor kırmışız. Buna hiç şaşırmadım. Rekor kıracağımızı maçtan önce biliyordum. Trabzonspor taraftarları, tüm taraftarlara bedeldir. Çok büyük bir camiadayız. Bu camianın oyuncusu olmak benim için bir gurur. 3 İtalyan takımını eledik. 3 İtalyan takımı yakını Trabzonspor’a savaş açabilir. Oyuna sonradan girdim. 40 bin kişinin karşısında oynamak büyük bir başarı. 40 bin kişi bizi alkışlıyor. Heyecanlanmamız gayet normal. Maça ısındıktan sonra kafamızın içindeki taraftarın sesi bir süre sonra kesiliyor. Özkan Sümer Trabzon efsanesi. Biz onun için kupayı almayı, müzemize getirmeyi hedefliyoruz. O kupa Trabzon’a gelecek” diye konuştu.

        EROL CAN ÇOLAK: KUPAYI TRABZON'A GETİRMEK İSTİYORUZ

        Karşılaşmanın 39’uncu dakikasında kurtardığı penaltı ile takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Erol Can Çolak, "Kalecilerimiz Onuralp ve Ahmet Doğan Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah en kısa zamanda sahalara dönerler. Çok güzel bir atmosfer vardı. Stadı dolduran taraftarlara çok teşekkür ediyorum. İsviçre’de 2 maçımız var. İnşallah o kupayı da Trabzon’a getireceğiz. Taraftarlarımızın bize orada da destek vereceğine inanıyoruz. A Takımı ile zaman zaman antrenmanlara çıkıyoruz. Uğurcan abi ve Taha abi çok yardımcı oluyor. Teşekkür ediyorum onlara da. Çalışıyoruz, inşallah daha iyi olacak. Çok çalıştık. Gün gün rakibi analiz ettik. Analizin ekmeğini de yedik diyebilirim. Hocam arkadan takımı yönlendirmemi ve arkadaşlarımı konumlandırmamı etmemi söyledi. Heyecanlıydık ve herkes maçı kazanmak için sahadaydı. İkinci yarı kaleme top gelmedi. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, güzel defans yaptılar. Herkesin ayağına sağlık" ifadelerini kullandı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Ekrem Terzi’nin konuşması

        -Esat Yiğit Alkurt’un konuşması

        -Erol Can’ın konuşması

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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