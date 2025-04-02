'Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, konseri sırasında kalp krizi geçirip, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesindeki törenle toprağa verildi. İzdiham yaşanan cenazede 'Kuzeyin Oğlu' olarak gönüllere taht kuran Konak, vasiyeti üzerine babasının kabri yanındaki ceviz ağacının altına defnedildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentinde 29 Mart'ta, konser sırasında sahnede kalp krizi geçiren, hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine getirildi. Ölümüyle hayranları, ailesi ve sanat dünyasını yasa boğan Volkan Konak için İstanbul'un ardından Maçka Merkez Camisi'nde de tören düzenlendi. Törene Konak'ın eşi Selma Konak, çocukları Şimal, Volkan ve Derin Konak ile ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, spor, sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim ile binlerce kişi katıldı. Cenaze öncesi ilçe girişinde Volkan Konak için anma töreni de yapıldı. Duaların edildiği tören alanında alkışlarla karşılanan Konak’ın Türk bayrağıyla kaplanan tabutu üzerine adının yer aldığı 61 numaralı Trabzonspor forması konulup, Trabzonspor bayrağı da örtüldü. Kalabalık nedeniyle törende izdiham yaşanırken, ilçeye çok sayıda kişinin gelmesiyle Trabzon-Gümüşhane kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

ÖZGÜR ÖZEL: YERİ DOLMAZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cenaze namazı öncesi düzenlenen anma töreninde konuştu. Özel, "Hepimizin başı sağ olsun. Vefat edenlerin ardından 'Yeri dolmaz' diye çok söylenir; bu ifadenin en çok karşılık bulacağı kişilerden biri de Volkan Konak'tı. Onurlu bir yaşamı ve bize emanet ettiği eserleri var; 1,5-2 ay önce ADD'nin ödül törenindeydik. 'Yılın Sanatçısı' ödülünü almıştı. Sohbet ettik, bana sordu, 'Günde 6-7 yerde, elde mikrofon konuşuyorsun’ dedi. Ben de dedim ki 'Sen her eline mikrofonu aldığında, bu nasıl bir ses, nasıl bir yürek, nasıl bir inanç, nasıl bir duygu, seninki marifet, bizimki değil' dedim. Yeri dolmaz. Ne horonda dolar, ne aydınlıkta dolar" ifadelerini kullandı.

ADI SOKAKTA YAŞATILACAK

Özgür Özel, Trabzon'da bir cadde veya sokağa Volkan Konak'ın isminin verileceğini de duyurdu. Özel, bu konuda CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile görüştüklerini ifade etti.

'BABASININ MEZARINA YATTI, AĞLADI, ŞARKILAR SÖYLEDİ'

Volkan Konak'ın babaevinin yer aldığı Güney Mahallesi Muhtarı Oktay Koçhan, "2-3 ay önce geldi. Gece saat 2'de beni çağırdılar. Ablası, eniştesi ve kuzeniyle babasının mezarına gittik. Orada babasının mezarına yattı ağladı, şarkılar söyledi. O gece gün ağarana kadar oradaydık. Türküler söyledi. ‘Beni bu ceviz ağacının altına gömün vasiyetimdir’ dedi. Ben de ‘Volkan abi, sırayla gidiyor olmaz’ dedim. ‘Ben hesapladım, ölecek olduğum zaman tam ceviz ağacının altına denk geliyor’ dedi. 'Mezar yerini belirleyelim, oraya gömelim' dediler. Biz de orayı açtık" dedi.