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        'Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı (2)

        KABRİÇİÇEKLERLE DONATILDIKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser sırasında kalp krizi geçirip, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Volkan Konak, vasiyeti üzerine memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde babasının kabri yanındaki ceviz ağacının altına defnedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 15:13 Güncelleme: 02.04.2025 - 15:15
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        'Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı (2)
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        KABRİÇİÇEKLERLE DONATILDI

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser sırasında kalp krizi geçirip, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Volkan Konak, vasiyeti üzerine memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde babasının kabri yanındaki ceviz ağacının altına defnedildi. Çok sayıda kişinin katıldığı defin sırada naaşı alkışlarla karşılanan Konak'ın yakınları ile hayranları gözyaşı döktü. Cenazeye katılanlar, çiçek ve not bıraktıkları Konak'ın kabri başında dua etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konak'ın tabutuna omuz verip, Konak ailesi ve yakınlarına taziye dileklerine bulundu. Eski Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş de Konak'ın mezarı başında dua okudu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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