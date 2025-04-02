'Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı (2)

KABRİÇİÇEKLERLE DONATILDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser sırasında kalp krizi geçirip, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Volkan Konak, vasiyeti üzerine memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde babasının kabri yanındaki ceviz ağacının altına defnedildi. Çok sayıda kişinin katıldığı defin sırada naaşı alkışlarla karşılanan Konak'ın yakınları ile hayranları gözyaşı döktü. Cenazeye katılanlar, çiçek ve not bıraktıkları Konak'ın kabri başında dua etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konak'ın tabutuna omuz verip, Konak ailesi ve yakınlarına taziye dileklerine bulundu. Eski Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş de Konak'ın mezarı başında dua okudu.