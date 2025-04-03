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        Sevenleri, Volkan Konak'ın mezarına akın etti

        KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, konseri sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın, vasiyeti üzerine defnedildiği ceviz ağacının altındaki kabrine, sevenleri akın etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 12:42 Güncelleme: 03.04.2025 - 12:45
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        Sevenleri, Volkan Konak'ın mezarına akın etti
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        KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, konseri sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın, vasiyeti üzerine defnedildiği ceviz ağacının altındaki kabrine, sevenleri akın etti. Hayranları, Konak'ı dualar ve ağıtlarla anıyor.

        KKTC'nin İskele kentinde 29 Mart'ta, konser sırasında kalp krizi geçirip, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak, vasiyeti üzerine dün memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde babasının kabrinin yanındaki ceviz ağacının altına defnedildi. Çok sayıda kişinin katıldığı defin sırasında cenazesi alkışlarla karşılanan Konak'ın yakınları ile hayranları gözyaşı döktü. Cenazeye katılanlar, çiçek ve not bıraktıkları Konak'ın kabri başında dua etti. Çiçeklerle donatılan kabri başında ateş yakıp sabahlayan ailesi ve sevenleri, dualar okumaya ve Konak'ı anmaya devam etti. Trabzonspor U-19 takımı da Volkan Konak’ın mezarını ziyaret edip çiçek bırakarak, aileye taziyede bulundu.

        'AĞABEYİMİ KAYBETMİŞ GİBİYİM'

        Konak'ın köylüsü Birgül Aydın, İstanbul'dan ailesi adına cenaze törenine katılmak için geldiğini ifade ederek, "Çok zor, bir köylüsü olarak çok zor bir durum. Allah, eşine ve çocuğuna sabırlar versin. Bir daha böyle bir sanatçının gelmesi mümkün değil. Biz onu türküleriyle, şiirleriyle büyüdük. Sanki bir ağabeyimi kaybetmiş gibiyim. 3 gündür uyuyamıyorum. Ailem adına geldim. Tüm ülkenin başı sağ olsun. Akın akındı. Ben böyle bir şey görmedim" dedi.

        'ONUN GİBİSİ BİR DAHA GELMEZ'

        Volkan Konak'ın cenazesine katılmak için Kayseri'den geldiğini ifade eden Yusuf Çavuşoğlu, "Sanat camiasının ve hepimizin başı sağ olsun. Volkan Konak çok sevilen bir sanatçıydı. Biz de ailesine başsağlığı dilemek adına Kayseri'den geldik. Hepimiz üzgünüz. Allah mekanını cennet eylesin. Bir daha Volkan Konak gibisi bir daha gelmez. 'Aynı rüzgar, aynı kiraz dalından iki kez geçmez diyordu' Volkan Konak. Çok zor gerçekten" dedi.

        'O BİZİM ONURUMUZ'

        Konak’ın akrabası Güzide Uzun, vasiyetini yerine getirdiklerini belirterek, "Volkan, bizim canımız ciğerimiz, akrabamız. Çok büyük bir kayıp. Tam bir vatansever, insanlar arasında ayrım yapmayan, çocuklar ve gençler için canını vermeye hazır olan. Onu anılarımızla yaşatacağız. Her gün bu yollardan geçerken ona selam vereceğim. Olmayı en çok istediği yerde hayatını kaybetti. O bizim onurumuz. Vasiyeti yerine geldi" diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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