Sevenleri, Volkan Konak'ın mezarına akın etti

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, konseri sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın, vasiyeti üzerine defnedildiği ceviz ağacının altındaki kabrine, sevenleri akın etti. Hayranları, Konak'ı dualar ve ağıtlarla anıyor.

KKTC'nin İskele kentinde 29 Mart'ta, konser sırasında kalp krizi geçirip, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak, vasiyeti üzerine dün memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde babasının kabrinin yanındaki ceviz ağacının altına defnedildi. Çok sayıda kişinin katıldığı defin sırasında cenazesi alkışlarla karşılanan Konak'ın yakınları ile hayranları gözyaşı döktü. Cenazeye katılanlar, çiçek ve not bıraktıkları Konak'ın kabri başında dua etti. Çiçeklerle donatılan kabri başında ateş yakıp sabahlayan ailesi ve sevenleri, dualar okumaya ve Konak'ı anmaya devam etti. Trabzonspor U-19 takımı da Volkan Konak’ın mezarını ziyaret edip çiçek bırakarak, aileye taziyede bulundu.

'AĞABEYİMİ KAYBETMİŞ GİBİYİM'

Konak'ın köylüsü Birgül Aydın, İstanbul'dan ailesi adına cenaze törenine katılmak için geldiğini ifade ederek, "Çok zor, bir köylüsü olarak çok zor bir durum. Allah, eşine ve çocuğuna sabırlar versin. Bir daha böyle bir sanatçının gelmesi mümkün değil. Biz onu türküleriyle, şiirleriyle büyüdük. Sanki bir ağabeyimi kaybetmiş gibiyim. 3 gündür uyuyamıyorum. Ailem adına geldim. Tüm ülkenin başı sağ olsun. Akın akındı. Ben böyle bir şey görmedim" dedi.