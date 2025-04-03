Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        İmza standında görevli CHP üyesi, bacağından bıçaklandı (2)

        BAKANURALOĞLU: HİÇBİR GEREKÇEYLE ŞİDDETİ MEŞRU GÖRMEK MÜMKÜN DEĞİLDİRUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da CHP'lilerin bulunduğu imza standına yapılan bıçaklı saldırıyı kınadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 22:29 Güncelleme: 03.04.2025 - 22:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        İmza standında görevli CHP üyesi, bacağından bıçaklandı (2)
        ABONE OL

        BAKANURALOĞLU: HİÇBİR GEREKÇEYLE ŞİDDETİ MEŞRU GÖRMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’da CHP’lilerin bulunduğu imza standına yapılan bıçaklı saldırıyı kınadı. Saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Uraloğlu, “Hiçbir gerekçeyle şiddeti meşru görmek mümkün değildir; bu tür saldırılar toplumsal barışımıza ve huzurumuza ciddi zarar verir. Hepimiz bu tür olaylara sağduyu ile yaklaşmak, birlik ve kardeşliğimize yönelik saldırılara karşı sükunetle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Bizler; yüzyıllardır bu topraklarda farklılıklar içerisinde bir araya yaşıyoruz. Farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görüp birbirimize kucak açıyoruz. Böyle münferit olayların bu birliği, kardeşliği hedef aldığı; farklılıklarımızdan bizi ayrıştırmaya çalıştığı ortadadır. Buna asla izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

        ‘HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

        Hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Saldırganın geçmişteki suç kayıtları, bu olayın siyasete alet edilmemesi gerektiğini göstermektedir. Ayrıca yaşanan hadise konusunda Emniyet çalışmalarına devam etmektedir. Toplumumuzun huzurunu tehdit eden her türlü eyleme karşı duyarlı olmalı, sağduyuyu elden bırakmamalıyız. Hukuki sürecin takipçisi olacağız” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması
        Tavuk döner zehirledi! Yüzlerce kişi hastanelik oldu
        Tavuk döner zehirledi! Yüzlerce kişi hastanelik oldu
        Romulo'dan Göztepe'ye yarım bilet!
        Romulo'dan Göztepe'ye yarım bilet!
        Kanalizasyon kazısında toprak kaydı
        Kanalizasyon kazısında toprak kaydı
        Boykot soruşturmasında adli kontrol kararı
        Boykot soruşturmasında adli kontrol kararı
        Küresel büyüme paniği
        Küresel büyüme paniği
        Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönem!
        Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönem!
        Dolandırıcıların hedefi oldu
        Dolandırıcıların hedefi oldu
        Danimarka Başbakanından Grönland açıklaması
        Danimarka Başbakanından Grönland açıklaması
        Kadıköy Fatihi!
        Kadıköy Fatihi!
        Macron'dan şirketlere tavsiye
        Macron'dan şirketlere tavsiye
        Yurt dışında kalp krizi geçirdi! 6 gün sonra Türkiye'de tedavi oldu
        Yurt dışında kalp krizi geçirdi! 6 gün sonra Türkiye'de tedavi oldu
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf

        Benzer Haberler

        CHP İl Gençlik Kolları standında görevli kişinin yaralanması
        CHP İl Gençlik Kolları standında görevli kişinin yaralanması
        AK Parti İl Başkanı Mumcu, CHP İl Gençlik Kolları standında görevli kişinin...
        AK Parti İl Başkanı Mumcu, CHP İl Gençlik Kolları standında görevli kişinin...
        İmza standında görevli CHP üyesi, bacağından bıçaklandı
        İmza standında görevli CHP üyesi, bacağından bıçaklandı
        Trabzon'da Kadın ve Gençlik Merkezi'nin açılışı yapıldı
        Trabzon'da Kadın ve Gençlik Merkezi'nin açılışı yapıldı
        Trabzon Valiliğinden, CHP İl Gençlik Kolları standında görevli kişinin yara...
        Trabzon Valiliğinden, CHP İl Gençlik Kolları standında görevli kişinin yara...
        Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, Sümer ve Özyazıcı'nın kabirlerini ziyaret e...
        Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, Sümer ve Özyazıcı'nın kabirlerini ziyaret e...