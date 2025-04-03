İmza standında görevli CHP üyesi, bacağından bıçaklandı (2)

BAKANURALOĞLU: HİÇBİR GEREKÇEYLE ŞİDDETİ MEŞRU GÖRMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’da CHP’lilerin bulunduğu imza standına yapılan bıçaklı saldırıyı kınadı. Saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Uraloğlu, “Hiçbir gerekçeyle şiddeti meşru görmek mümkün değildir; bu tür saldırılar toplumsal barışımıza ve huzurumuza ciddi zarar verir. Hepimiz bu tür olaylara sağduyu ile yaklaşmak, birlik ve kardeşliğimize yönelik saldırılara karşı sükunetle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Bizler; yüzyıllardır bu topraklarda farklılıklar içerisinde bir araya yaşıyoruz. Farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görüp birbirimize kucak açıyoruz. Böyle münferit olayların bu birliği, kardeşliği hedef aldığı; farklılıklarımızdan bizi ayrıştırmaya çalıştığı ortadadır. Buna asla izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

‘HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

Hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Saldırganın geçmişteki suç kayıtları, bu olayın siyasete alet edilmemesi gerektiğini göstermektedir. Ayrıca yaşanan hadise konusunda Emniyet çalışmalarına devam etmektedir. Toplumumuzun huzurunu tehdit eden her türlü eyleme karşı duyarlı olmalı, sağduyuyu elden bırakmamalıyız. Hukuki sürecin takipçisi olacağız” dedi.