Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'dan Fenerbahçe maçı hakemi tepkisi

TRABZONSPOR Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Saral, hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacakları maça hakem Mehmet Türkmen’in atanmasına tepki göstererek, “Takımımızın 30 haftalık lig sürecinde 30 puanı çalınırken, 18 karşılaşmamıza aynı hakemlerin atanması artık tesadüf değil organize bir operasyonun ta kendisidir” açıklamasında bulundu.

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Saral, hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacakları maça, hakem Mehmet Türkmen’in atanmasını bilinçli bir şekilde meydan okuma olarak nitelendirdi. Saral açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Takımımızın 30 haftalık lig sürecinde 30 puanı çalınırken, 18 karşılaşmamıza aynı hakemlerin atanması artık tesadüf değil organize bir operasyonun ta kendisidir. İsimler belli tablo ibretliktir: Mehmet Türkmen 5 maç (bu hafta sonu itibariyle 6’ncı kez), Cihan Aydın 4 maç, Ali Şansalan 3 maç, Kadir Sağlam 2 maç. Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasına yabancı hakem atanmasının ardından, 24 Şubat 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu’na resmî başvuruda bulunarak yabancı hakem talebimizi iletmiştik. Bu meşru ve gerekçeli başvurumuz cevapsız bırakılmıştır. Yetmezmiş gibi şimdi de kurulan bu düzeneğin merkezinde yer alan, Fenerbahçeliliği sabit, bir taraftan Mourinho hayranı diğer taraftan da Mourinho tarafından “en sevdiğim hakem” iltifatıyla şereflendirilen (!) Mehmet Türkmen, hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçına atanarak bilinçli bir şekilde ‘meydan okuma’ yapılmıştır. Kaldı ki daha iki hafta önce Başakşehir maçında verdiği ‘uyduruk penaltı’ hala tazeliğini korurken söz konusu atama gerçekleştirilmiştir. Trabzonspor bu ülkenin futbol vicdanıdır! Haksızlığa ve adaletsizliğe asla boyun eğmeyecektir!”