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        Trabzonspor'da deplasman hüznü

        TRABZONSPOR'da deplasmanda alınan 4-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetinin üzüntüsü yaşanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 10:17 Güncelleme: 07.04.2025 - 10:20
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        Trabzonspor'da deplasman hüznü
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        TRABZONSPOR’da deplasmanda alınan 4-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetinin üzüntüsü yaşanıyor. Bu sezon 3 büyüklere karşı henüz galibiyeti bulunmayan bordo mavililer, sezondaki kötü gidişatın yanı sıra derbi maçlarda da en kötü sezonlarından birini yaşıyor.

        Süper Lig’in 30’uncu haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor aldığı mağlubiyetle taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Bordo mavililerde teknik direktör Fatih Tekke ise çıktığı ilk derbi maçında farklı mağlup oldu. Karşılaşmada 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Karadeniz ekibi, ikinci yarıda art arda yediği gollerle sahadan 4-1’lik skorla farklı mağlup ayrıldı. Bu sezon 3 büyük takımla oynadığı maçlarda henüz galibiyeti bulunmayan ve sadece Beşiktaş ile sahasında berabere kalan Trabzonspor, derbi maçlardaki en kötü sezonlarından birini yaşıyor.

        Süper Lig’de 30’uncu hafta geride kalırken, 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 36 puan toplayan bordo mavililer 11’inci sırada yer alıyor.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan, kentteki yerel gazeteler, Trabzonspor’un Fenerbahçe karşısındaki mağlubiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

        Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

        Taka: Bir Talisca’mız yok

        Günebakış: Trabzon yıkıldı

        Sonnokta: Kadıköy’de hezimet

        Karadeniz: Kadıköy’de ateş var

        Kuzey Ekspres: Çekilmez bir adam oldun

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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