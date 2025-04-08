Arızalanan aracını, gaz koluna ip bağlayıp, 1,5 kilometre uzaklıktaki sanayiye götürdü

TRABZON’da oto lastik tamircisi Devran Pekin’in (38) otomobilinin gaz pedalı yolda ilerlerken arızalandı. Motor bölümündeki gaz koluna ip bağlayan Pekin, ipi çekip otomobile gaz vererek yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki sanayiye ulaştı. O anların görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Devran Pekin, “Aracımızın gaz teli koptu, biz de manuel gaz yapmak zorunda kaldık” dedi.

Kentte oto lastik tamirciliği yapan Devran Pekin, iş yerinden evine gitmek için yola çıktığı otomobilinin gaz pedalında sorun olduğunu fark etti. Trafikte aracının ilerlemeyeceğini anlayınca sol şeritte durmak zorunda kalan Pekin, bagajındaki ipi aracın motor bölümündeki gaz koluna bağladı. Direksiyon başına geçip sol eliyle camdan uzanan ipi çekerek otomobile gaz veren Devran Pekin, aracını yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki sanayiye götürdü. Pekin, o anlara ait araç içi kamera görüntülerini “Aracımızın gaz teli koptu, biz de manuel gaz yapmak zorunda kaldık. Çareler tükenmez” notuyla sosyal medyada paylaştı.

‘ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞTIM’

Pekin, elinden gelen imkanla çözüm bulduğunu belirterek, “İş yerimden çıktım. Biraz ilerledikten sonra gaz telinde bir boşluk olduğunu ve arabanın ilerlemediğini fark ettim. Arabayı durdurunca sol şeritte kaldım. Çekiciyi aradım ama o saatte gelen olmadı. Trafiği tehlikeye atmak istemedim. Elimden gelen imkanla çözüm bulmaya çalıştım. Aracın motoruna baktım sonra bagajda bulunan ipi bağlayarak camdan geçirdim. O şekilde arabamı sanayiye kadar getirdim” diye konuştu.