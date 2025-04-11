Trabzonspor'dan Kartal Tesisleri ve Akyazı Projesi açıklaması

TRABZONSPOR’dan yapılan açıklamada çalışmaları devam eden Kartal Tesisleri ile Akyazı Projesi’nden elde edilecek gelirle kulübün ekonomik gücünün çağ atlayacağı ifade edildi.

Projelere ilişkin süreçte desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür edilen açıklamada proje çalışmalarının devam ettiğin altı çizildi.

‘TRABZONSPOR TARİHİNE KAZINACAK ÇOK BÜYÜK KATKILAR SUNACAK’

Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün irtifak hakkına sahip olduğu; kamuoyunda “Kartal Tesisleri” olarak bilinen alanda, Emlak Konut GYO A.Ş. ile imzaladığımız protokol sayesinde yepyeni bir projenin hayata geçirilmesi yolunda çok önemli bir adım attık. Ayrıca; geçtiğimiz aylarda kulübümüze tahsisi tamamlanan, Akyazı’da yer alan 177 bin metrekarelik arazi için de Emlak Konut GYO A.Ş. ile bir proje geliştirme konusunda anlaşma sağladık. Her iki projeyle ilgili tüm çalışmalar devam etmektedir. Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü’ne camiamız adına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kartal Tesisleri ve Akyazı projelerinden elde edeceğimiz gelirle; kulübümüzün ekonomik gücünün adeta çağ atlayacağına, Trabzonspor tarihine kazınacak çok büyük katkılar sunacağına yürekten inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.