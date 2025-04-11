Uzungöl'de nisan karı güzelliği

SelçukBAŞAR-Efnan DEMİREREN-Nurullah CABRİ/ÇAYKARA (Trabzon)- TRABZON’da dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, nisan ayında yağan karla beyaza büründü. Ortaya çıkan seyirlik manzara dronla görüntülendi.

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz'in turizm merkezi Uzungöl, nisan ayında yağan karla birlikte beyaza büründü. Uzungöl’de, kendisini besleyen dere ve çevresiyle güzel görüntüler oluştu. Otantik mimarisi, dik yamaçları ve orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl'de, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Turizm merkezi, karın ve doğanın keyfini çıkarmak isteyen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Uzungöl'de kar güzelliği, dron kamerasına da yansıdı.

‘UZUNGÖL’Ü HER MEVSİMDE GÖRMEK GEREK’

Erzincan’dan gelerek ilk kez Uzungöl’ü ziyaret eden Naciye Atik, “İlk defa geldim. Çok güzeldi. Göl etrafında yürüyüş yapıyoruz. Çok beğendim. Erzincan’da da kar vardı ama burası çok güzel. Bu mevsimde de her mevsimde de görülmesi gerekiyor. Mutlu oldum. Memlekette böyle güzel bir yerin olması çok güzel. Burayı canlı görmek beni mutlu etti. Bu güzellikleri korumamız gerekiyor” dedi.