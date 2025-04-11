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        Uzungöl'de nisan karı güzelliği

        SelçukBAŞAR-Efnan DEMİREREN-Nurullah CABRİ/ÇAYKARA (Trabzon)- TRABZON'da dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, nisan ayında yağan karla beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 18:13 Güncelleme: 11.04.2025 - 18:15
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        Uzungöl'de nisan karı güzelliği
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        SelçukBAŞAR-Efnan DEMİREREN-Nurullah CABRİ/ÇAYKARA (Trabzon)- TRABZON’da dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, nisan ayında yağan karla beyaza büründü. Ortaya çıkan seyirlik manzara dronla görüntülendi.

        Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz'in turizm merkezi Uzungöl, nisan ayında yağan karla birlikte beyaza büründü. Uzungöl’de, kendisini besleyen dere ve çevresiyle güzel görüntüler oluştu. Otantik mimarisi, dik yamaçları ve orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl'de, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Turizm merkezi, karın ve doğanın keyfini çıkarmak isteyen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Uzungöl'de kar güzelliği, dron kamerasına da yansıdı.

        ‘UZUNGÖL’Ü HER MEVSİMDE GÖRMEK GEREK’

        Erzincan’dan gelerek ilk kez Uzungöl’ü ziyaret eden Naciye Atik, “İlk defa geldim. Çok güzeldi. Göl etrafında yürüyüş yapıyoruz. Çok beğendim. Erzincan’da da kar vardı ama burası çok güzel. Bu mevsimde de her mevsimde de görülmesi gerekiyor. Mutlu oldum. Memlekette böyle güzel bir yerin olması çok güzel. Burayı canlı görmek beni mutlu etti. Bu güzellikleri korumamız gerekiyor” dedi.

        ‘BAHAR AYINDA KIŞI YAŞIYORUZ’

        Ertuğrul Kaan Budur, Uzungöl’de henüz baharı yaşayamadıklarını ifade ederek, “Nisan ayında burada olmak çok güzel. Bahar ayında kışı yaşıyoruz. Gelen misafirler içinde güzel oluyor. Hala bahar ayına giremedik. Kışı seviyoruz. Turistlerle fotoğraf çekiyoruz. Bizler içinde güzel oluyor. Yazın ayrı, bahar mevsiminde ayrı, kışın bambaşka güzel oluyor” diye konuştu.

        ‘UZUNGÖL’ÜN GÜZELLİĞİ İÇİMİ AÇIYOR’

        Minel Atak, Uzungöl’de fotoğraf çekilmenin eğlenceli olduğunu kaydederek, “Erzurum’dan TÜBİTAK yarışması için Trabzon’a geldim. Erzurum’da 8 ay boyunca kar görüyordum burada da görmüş oldum. Uzungöl’ün beyazlığı, saflığı ve güzelliği içimi açıyor. Burayı ziyaret etmek güzel. Balıkları izlemek ve fotoğraf çekilmek eğlenceli” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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