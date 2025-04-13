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        Stefan Savic: Kupa bizim adımıza çok önemli hedeflerden bir tanesi

        TRABZONSPOR forması giyen tecrübeli savunmacı Stefan Savic, "Kupa bizim adımıza çok önemli hedeflerden bir tanesi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 22:27 Güncelleme: 13.04.2025 - 22:30
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        Stefan Savic: Kupa bizim adımıza çok önemli hedeflerden bir tanesi
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        TRABZONSPOR forması giyen tecrübeli savunmacı Stefan Savic, “Kupa bizim adımıza çok önemli hedeflerden bir tanesi. Özellikle taraftarlarımızı mutlu edebileceğimiz bir kupa. Kupanın öneminin farkındayız” dedi.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 31’inci haftasında sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Stefan Savic, takımının ortaya koyduğu mücadeleden dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Mutlu olduğunu belirten Savic, “Takım olarak gayet iyi bir maç ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Takım iyi mücadele örneği gösterdi. Takımımızın göstermiş olduğu duruştan ve ortaya koyduğu oyundan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Form tutmaya başlıyoruz. Hocamızın istediği oyun şeklini yavaş yavaş erişmeye, o şekilde oynamaya çalışıyoruz. Bugün bizim adımıza kazanmak önemliydi bunu da başardık” şeklinde konuştu.

        ‘BATAGOV, BAŞARILAR ELDE EDEBİLECEK BİR OYUNCU’

        Takım arkadaşı Batagov’un yetenekli bir oyuncu olduğunu ifade eden Savic, “Doğal pozisyonunda oynayan oyuncularla oynadığınızda her zaman daha iyi performans gösterebiliyorsunuz. Takım için çok daha iyi işler ortaya koyabiliyorsunuz. Batagov; genç, yetenekli, önünde önemli bir gelecek var ve başarılar elde edebilecek bir oyuncu. Daha önce de ifade etmiştim taktik çalışması, mücadele etmesi gerekiyordu. Tabi ki yetenekli olduğu aşikar. Daha iyiye gitmesi için bizde ona yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

        ‘KUPANIN ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ’

        Kupayı kazanmak için mücadele edeceklerini belirten tecrübeli savunmacı, “Kupa bizim adımıza çok önemli hedeflerden bir tanesi. Özellikle taraftarlarımızı mutlu edebileceğimiz bir kupa. Kupanın öneminin farkındayız. Taraftarlarımızı mutlu etmemiz gerektiğinin farkındayız. Taraftarlarımız sezon boyunca en tutkulu şekilde bize destek olmaya çalışıyorlar. Bizde bunun ödülünü onlara bir mutluluk armağan ederek vermek istiyoruz. Tüm gücümüzle kupada yer almak kupayı kazanabilmek adına mücadele edeceğiz” diye konuştu.

        ‘ÇOK İYİ BİR İLİŞKİMİZ VAR’

        Stefan Savic, teknik direktör Fatih Tekke ile iyi bir iletişimi olduğunu kaydederek, “Hocamızla birlikte çok iyi bir iletişimimiz var. Genç ama futbol adına çok fikirleri olan bir antrenör. Kendisi ile birlikte fikir alışverişinde bulunmayı çok önemsiyorum. Her antrenörün saha içerisinde ona yardımcı olabilecek bir el uzatabilecek bir oyuncuya ihtiyacı vardır. Hocamıza yardımcı olabileceğim ne varsa her türlü fikir alışverişinde bulunmaya elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kendisiyle çok iyi bir ilişkimiz var. Saha içerisinde bu ilişkiyi sürdürmeye bende onun saha içerisinde belki bir eli olarak takım arkadaşlarım ve ona yardımcı olmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Stefan Savic’in konuşması

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