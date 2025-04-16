Derelerle sürüklenen çöpler Karadeniz'i kirletiyor

DOĞU Karadeniz'de özellikle yaylalarda gelişigüzel çevreye atılan çöp ve atıklar, derelerle sürüklenip, ulaştığı Karadeniz'de kirlilik oluşturuyor. Trabzon'da deniz kıyısına ulaşan evsel, plastik, metal ve hafriyat gibi atıklar kirliliğin yanı sıra deniz ekosistemini de tehdit ediyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) Doç. Dr. Rafet Çağrı Öztürk, "Yaylalardan gelen kirliliğin temel sebebi biziz. Bu kirliliği önleyecek olan da bizleriz ve daha bilinçli olmalıyız" dedi.

Doğu Karadeniz'de özellikle yüksek rakımlı yaylalarda artan göç hareketliliği ile gelişigüzel çevreye atılan, vadi, dere ve yol kenarlarına biriktirilen çöp ve atıklar, taşkınlar sonucu derelerle sürüklenip ulaştığı Karadeniz'de kirliliğe yol açıyor. Trabzon'da Değirmendere mevkisinde Karadeniz kıyısına derelerle ulaşan evsel, plastik, metal ve hafriyat gibi atıklar kirliliğin yanı sıra deniz ekosistemini de olumsuz etkiliyor. Son günlerde karın ani erimesi ile derelerin su seviyesi ve debisi artarken, yüksek dip kirliliği oranı dikkat çekiyor.

DOĞA BİLİNCİ ARTMADI

KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rafet Çağrı Öztürk, yayalarda konaklayan ziyaretçilerin doğada bıraktığı çöplerinin çevre kirliliğine yol açtığını söyleyerek, "Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalar, serin iklimi, doğal güzellikleri ve geleneksel kültürüyle hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Ancak bu artan ilgi, doğayı korumaya yönelik bilinçle desteklenmedi" diye konuştu.