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        Trabzonspor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor

        TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 19:02 Güncelleme: 21.04.2025 - 19:05
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        Trabzonspor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor
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        TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti.

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde sahasında karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

        Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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