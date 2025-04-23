Trabzonspor, Göztepe ile kupada 4'üncü kez karşılaşıyor

TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşacağı Göztepe ile 4’üncü randevuya çıkacak.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın karşılaşacağı Göztepe ile Kupa’da 4’üncü randevuya çıkacak. İki takım Türkiye Kupası’nda ilk olarak 1975-76 sezonunda karşı karşıya geldi. İzmir’deki ilk maçı 3-2 kazanan Trabzonspor sahasındaki ikinci maçı da 2-0 galip tamamlayarak bir üst tura çıkan takım olmuştu. Trabzonspor ile Göztepe 15 Aralık 1999 yılında ikinci kez birbirlerine rakip olarak 3’üncü turda karşılaştı. Hami Mandıralı’nın 3 golle hat-trick yaptığı karşılaşmadan bordo-mavililer 3-0 galip ayrılarak bir üst tura çıkan takım olmuştu. İki takım üçüncü kez birbirlerine 1984 tarihinde yeniden rakip oldu. 12 Aralık 1984 tarihinde İzmir’de oynanan karşılaşma 0-0 sona ermiş, 16 Aralık 1984 tarihinde Trabzon’da oynanan karşılaşmayı ise bordo-mavili takım 1-0 kazanarak bir üst tura yükselen takım olmuştu. İki takım Türkiye Kupası’nda yarın Trabzon’da yarı final maçında 4’üncü kez karşı karşıya gelecek.

Papara Park Stadı’nda saat 20.30’da oynanacak karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Bordo-mavililer, Göztepe’yi eleyerek adını finale yazdırmak ve 10’uncu kez kupaya uzanmak istiyor. Konuk ekip Göztepe ise galip gelerek adını finale yazdırmak istiyor.