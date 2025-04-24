Yapay zekalı dolandırıcılığa suç duyurusu

TRABZON'da gazeteci Tuncay Hacıfettahoğlu’nun, haber röportajı görüntüleri kimliği belirsiz kişilerce yapay zeka teknolojisiyle yeniden seslendirilerek sahte ilaç reklamına dönüştürüldü. ‘Emekli doktor köyde dua alıyor’ başlığıyla sosyal medyada paylaşılan görüntülere aldanarak sözde ilaçtan yaklaşık bin TL ödeyerek sipariş edenler dolandırıldı. Sahte içeriğe ilişkin suç duyurusunda bulunan Hacıfettahoğlu, “Yapay zekanın olumsuz kullanılması bu tür durumlar oluşturuyor. Benim bitkisel ilaç yapmakla ilgili becerim yoktur. Bu tamamen yanıltıcı bir videodur. İnsanlar kandırılmasın” dedi.

Vakfıkebir ilçesinde belediyede Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev yapan gazeteci Tuncay Hacıfettahoğlu, 2 yıl önce babasının pandemi sonrası köydeki izole yaşamını konu alan ‘Pandemi bitti, gönüllü karantinasını bitirmedi’ başlıklı habere ilişkin Demirören Haber Ajansı'na