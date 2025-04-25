Finale yükselen Trabzonspor U19 Takımı'na yağmurda horonlu kutlama

TRABZONSPORU19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Avusturya temsilcisi Salzburg’u 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Kentte kurulan dev ekrandan maçı takip eden taraftarlar, yağan yağmura rağmen galibiyeti coşkuyla kutladı.

İsviçre’nin Nyon kentinde saat 15.00’te başlayan karşılamada Trabzonspor U-19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Avusturya temsilcisi Salzburg ile karşı karşıya geldi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda kurulan dev ekrandan maçı takip eden taraftarlar, yağmur altında takımlarına destek verdi. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 73’üncü dakikada Yiğit Kemal Turan ve 89’uncu dakikada Boran Başkan kaydetti. Salzburg takımının golü ise John Mellberg’den geldi. Karşılaşmanın son düdüğü ile büyük sevinç yaşayan bordo-mavili taraftarlar, galibiyeti horon teperek ve kolbastı oynayarak coşkuyla kutladı.

‘TRABZONSPOR DÜNYANIN EN BÜYÜK TAKIMI’

Kentte kutlama yapan bir taraftar,” 56 yaşındayım. Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmadım. Çok mutluyum. Trabzonspor dünyanın en büyük takımı. Hepsini tebrik ederim” dedi.

Trabzonspor U19 Takımı, 28 Nisan Pazartesi günü aynı sahada AZ Alkmaar - Barcelona eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.