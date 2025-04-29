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        Trabzonspor'un gençleri iz bıraktı

        Türkiye'yi UEFA Gençlik Ligi'nde temsil eden Trabzonspor U19 Takımı, finalde Barcelona'ya mağlup olarak turnuvadan ikinci ayrılmasına karşın bütün Türkiye, gençleri bağrına bastı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 12:47 Güncelleme: 29.04.2025 - 12:50
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        Trabzonspor'un gençleri iz bıraktı
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        Türkiye’yi UEFA Gençlik Ligi’nde temsil eden Trabzonspor U19 Takımı, finalde Barcelona’ya mağlup olarak turnuvadan ikinci ayrılmasına karşın bütün Türkiye, gençleri bağrına bastı. Genç oyuncular maçın ardından sahada gözyaşı döküp, büyük üzüntü yaşadı. Karşılaşma sonrası Trabzonspor U19 Takımı’na taraflı-tarafsız her kesimden destek mesajları yayınlandı.

        BİCAN’IN GÖZYAŞLARI DAMGA VURDU

        88’inci dakikada, bordo-mavili takımın karşılaşmadaki tek golünü kaydeden Bican Tibukoğlu gol sevincini yaşayamazken dakikalarca gözyaşı döktü. Takım arkadaşları tarafından teselli edilen genç oyuncu karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte diğer arkadaşları gibi saha içinde büyük üzüntü yaşadı. Bican’ın attığı gol sonrası ekranlara yansıyan görüntüsü ise güne damga vurdu.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de genç oyuncuların Barcelona’ya mağlup olarak turnuvayı ikinci olarak tamamlamasını gazetelere farklı manşetlerle taşıdı.

        Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

        Günebakış: Türkiye’nin gururusunuz

        Taka: Türkiye sizinle gurur duyuyor

        Karadeniz: Gönüllerimizin şampiyonusunuz

        Ekspres: Teşekkürler çocuklar

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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