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        Trabzon'da horonlu 1 Mayıs kutlaması

        TRABZON'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamak için toplanan kalabalık kortej, davul zurna eşliğinde horon oynayarak yürüdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 14:26 Güncelleme: 01.05.2025 - 14:30
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        Trabzon'da horonlu 1 Mayıs kutlaması
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        TRABZON'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamak için toplanan kalabalık kortej, davul zurna eşliğinde horon oynayarak yürüdü.

        Trabzon'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, sendika ve siyasi partilerin öncülüğünde Atatürk Alanı'nda coşkuyla kutlandı. Kutlamalar için öğle saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan kalabalık kortej, davul zurna eşliğinde horon oynayarak Atatürk Alanı'na yürüdü. Kutlamaların yapılacağı alanda ve çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Alana gelenler, horon oynayarak 1 Mayıs'ı kutladı. Kutlamalar, yapılan açıklamaların ardından folklor ekibinin horon gösterisiyle sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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