Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ile Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

TRABZONSPOR’daUğurcan Çakır’ın sol kalça kasında, Stefan Savic’in ise sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiği ifade edildi.

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın sol kalça kasında, Stefan Savic’in ise sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiği ve her iki oyuncunun da tedavisine başlandığı ifade edildi. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Uğurcan Çakır ile Stefan Savic’in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklama,

“Sakatlığı bulunan futbolcumuz Uğurcan Çakır’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kalça kasında yaralanma tespit edilmiştir. Futbol A Takımımızın Çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanında sakatlanarak antrenmana devam edemeyen bir diğer oyuncumuz Stefan Savic’in ise yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır” ifadelerini kullandı.