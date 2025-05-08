Trabzonspor taktik çalıştı
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 35'inci haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.
TRABZONSPOR, Süper Lig’in 35’inci haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından dar alanda oyun ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavili takım, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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