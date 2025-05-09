Trabzonspor ile Galatasaray 124'üncü randevuda

TRABZONSPOR ile Galatasaray, Süper Lig’in 35’inci haftasında yarın yapacakları maçla 124’üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 103 karşılaşmada Trabzonspor’un 32, Galatasaray’ın 46 galibiyeti bulunurken, 25 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig’in 35’inci haftasında yarın Galatasaray’ı konuk edecek. Akyazı Papara Park Stadı’nda oynanacak olan maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Süper Lig’de geçen hafta Kasımpaşa deplasmanından aldığı beraberlikle 3 maçlık serisini sona erdiren bordo-mavililer, sahasında galip gelmek istiyor. Karadeniz ekibi, sarı kırmızılıları mağlup ederek hem ilk maçın rövanşını almak hem de hafta içi yine Galatasaray ile oynayacağı Kupa finali öncesinde moral depolamayı hedefliyor.

Trabzonspor 46 puanla 8’inci sırada yer alırken, Galatasaray ise 83 puanla liderliğini sürdürüyor.

GALATASARAY ÜSTÜN

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki rekabet 1974 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 103’ü Süper Lig, 19’u Türkiye Kupası ve 1’i de Süper Kupa olmak üzere 123 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 39, Galatasaray’ın 56 galibiyeti bulunurken, 28 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Trabzonspor rakip filelere 148 gol atarken, kalesinde 179 gol gördü. İki takım arasında 2024-25 sezonunun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşma Galatasaray’ın 4-3’lük galibiyeti ile sonuçlanmıştı.