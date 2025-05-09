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        Trabzonspor ile Galatasaray 124'üncü randevuda

        TRABZONSPOR ile Galatasaray, Süper Lig'in 35'inci haftasında yarın yapacakları maçla 124'üncü kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 10:50 Güncelleme: 09.05.2025 - 10:55
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        Trabzonspor ile Galatasaray 124'üncü randevuda
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        TRABZONSPOR ile Galatasaray, Süper Lig’in 35’inci haftasında yarın yapacakları maçla 124’üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 103 karşılaşmada Trabzonspor’un 32, Galatasaray’ın 46 galibiyeti bulunurken, 25 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 35’inci haftasında yarın Galatasaray’ı konuk edecek. Akyazı Papara Park Stadı’nda oynanacak olan maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Süper Lig’de geçen hafta Kasımpaşa deplasmanından aldığı beraberlikle 3 maçlık serisini sona erdiren bordo-mavililer, sahasında galip gelmek istiyor. Karadeniz ekibi, sarı kırmızılıları mağlup ederek hem ilk maçın rövanşını almak hem de hafta içi yine Galatasaray ile oynayacağı Kupa finali öncesinde moral depolamayı hedefliyor.

        Trabzonspor 46 puanla 8’inci sırada yer alırken, Galatasaray ise 83 puanla liderliğini sürdürüyor.

        GALATASARAY ÜSTÜN

        Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki rekabet 1974 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 103’ü Süper Lig, 19’u Türkiye Kupası ve 1’i de Süper Kupa olmak üzere 123 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 39, Galatasaray’ın 56 galibiyeti bulunurken, 28 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Trabzonspor rakip filelere 148 gol atarken, kalesinde 179 gol gördü. İki takım arasında 2024-25 sezonunun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşma Galatasaray’ın 4-3’lük galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

        TÜRKİYE KUPASI’NDA GALATASARAY, SÜPER KUPA’DA TRABZONSPOR

        Türkiye Kupası Finali’nde 14 Mayıs Çarşamba günü yeniden karşı karşıya gelecek olan iki ezeli rakip, Türkiye Kupası’nda daha önce 19 kez birbirine rakip oldu. Bu maçlarda Galatasaray’ın 10, Trabzonspor’un 6 galibiyeti bulunurken 3 maç da berabere sonuçlandı. Süper Kupa’da ise iki ezeli rakip sadece 1 kez karşı karşıya geldi. 1976 yılında Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçı da Trabzonspor 2-1 kazanarak kupaya uzanan takım olmuştu.

        İKİ TAKIM ARASINDAKİ EN’LER

        Trabzonspor ile Galatasaray arasında bugüne kadar oynanan maçlarda en farklı galibiyetlerde Trabzonspor’un bir kez 4-1’lik, Galatasaray’ın ise iki kez 5-1’lik galibiyeti bulunuyor. İki takım arasındaki en gollü maç ise 1976 yılında Galatasaray’ın 6-4’lük galibiyeti ile sonuçlanmış ve toplamda 10 gol atılmıştı. Yine iki takım arasındaki en gollü beraberlik ise beş kez 2-2’lik skorlarla elde edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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