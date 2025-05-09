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        Kaldıırımda yürürken otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

        TRABZON'dakaldırımda yürürken otomobilin çarptığı Ali E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:02 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:05
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        Kaldıırımda yürürken otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
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        TRABZON'dakaldırımda yürürken otomobilin çarptığı Ali E. (50), ağır yaralandı.

        Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Gülbahar Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. Tanjant Yolu'na bağlantı güzergahında ilerleyen İ.K idaresindeki 34 RJ 7102 plakalı, freni tutmadığı iddia edilen otomobil, rampada takla atarak önce refüje daha sonra savrularak kaldırımda yürüyen Ali E.'ye çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evine gittiği sırada otomobilin çarpmasıyla yaralanan Ali E., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Diğer yandan kazadan yara almadan kurtulan sürücü İ.K. polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. İfadesi sonrası sürücü serbest bırakılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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