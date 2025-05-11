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        Trabzonspor, kupa mesaisine ara vermeden başladı

        TRABZONSPOR, Türkiye Kupası Finali'nde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 14:12 Güncelleme: 11.05.2025 - 14:15
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        Trabzonspor, kupa mesaisine ara vermeden başladı
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        TRABZONSPOR, Türkiye Kupası Finali’nde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

        Trabzonspor, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45 Türkiye Kupası Finali’nde Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda dün oynanan Galatasaray karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından pas ve rondo çalışması yaptı.

        Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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