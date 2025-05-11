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        Emekli Orgeneral Arif Çetin, Başkan Ertuğrul Doğan'ı ziyaret etti

        EMEKLİ Orgeneral Arif Çetin, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı ziyaret ederek anılarının yer aldığı 'Bize Her Yer Trabzon-Divane Aşık Gibi' adlı kitabı hediye etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 15:38 Güncelleme: 11.05.2025 - 15:45
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        Emekli Orgeneral Arif Çetin, Başkan Ertuğrul Doğan'ı ziyaret etti
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        EMEKLİ Orgeneral Arif Çetin, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ı ziyaret ederek anılarının yer aldığı 'Bize Her Yer Trabzon-Divane Aşık Gibi' adlı kitabı hediye etti.

        Trabzonspor’a olan sevgi ve ilgisi ile bilinen ve önceki gün bordo-mavili kulübü de ziyaret eden Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Arif Çetin, Şırnak’ta Tabur Komutanlığı yaptığı yıllarda bir ilkokula yapılan yardımlarla ilgili anılarının da yer aldığı kitabı Başkan Ertuğrul Doğan’a hediye etti. Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Arif Çetin, Şırnak’ta Alay ve Hudut Tabur Komutanlıkları yaptığı dönemde Uludere ilçesi Şenoba beldesindeki ilkokullarına her yerden yardımlar yapıldığını hatırlatarak, “En çok yardım da Trabzonsporlulardan geldi. Ben de o dönem yardımı yapanlara birer mektup gönderdim” dedi.

        'UMUT VE KIVILCIM OLMUŞTUR'

        Gönderdiği mektuba, 2010 yılında 'Bize Her Yer Trabzon-Divane Aşık Gibi' adlı kitapta yer verildiğini görünce çok mutlu olduğunu ifade eden Emekli Orgeneral Arif Çetin, söz konusu yardım ve yardımlaşma olduğu zaman Trabzonluların hassasiyetine her daim şahit olduğunu belirterek, mektupta yer verdiği, “Şırnak’ta bir Türkiye sevdasının, vatan sevgisinin gelişmesinde çare, umut ve kıvılcım olmuştur” ifadesini tekrar dile getirdi. Eski Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, izlediği maçın devre arasında Trabzonspor Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç’ın daveti ile Trabzon’a gelip Papara Park tribününde yerlerini alan Şırnak-Ulubey Çok Programlı Anadolu Meslek Lisesi öğrencilerini ziyaret etmişti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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