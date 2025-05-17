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        Trabzonspor'dan 4 futbolcunun sağlık durumlarıyla ilgili açıklama

        TRABZONSPOR, Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 15:19 Güncelleme: 17.05.2025 - 15:19
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        Trabzonspor'dan 4 futbolcunun sağlık durumlarıyla ilgili açıklama
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        TRABZONSPOR, Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç’ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

        Trabzonspor’da Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç’ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulunurken, oyuncuların tedavilerine başlandığını belirtti. Beşir açıklamasında “Futbolcularımız Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 36’ncı haftasında deplasmanda oynayacağımız Bodrum FK maçının kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" ifadelerine yer verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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