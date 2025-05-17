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        Trabzon'da 'Ot Festivali' ile turizme katkı

        SelçukBAŞAR-Efnan DEMİREREN/AKÇAABAT (Trabzon)- TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, bölgeye ait 45 yöresel lezzetin yanı sıra 100'e yakın ot çeşidinin sergilendiği 'Ot Festivali' düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 15:28 Güncelleme: 17.05.2025 - 15:30
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        Trabzon'da 'Ot Festivali' ile turizme katkı
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        SelçukBAŞAR-Efnan DEMİREREN/AKÇAABAT (Trabzon)- TRABZON’un Akçaabat ilçesinde, bölgeye ait 45 yöresel lezzetin yanı sıra 100’e yakın ot çeşidinin sergilendiği ‘Ot Festivali’ düzenlendi. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Pazarda satılan tüm ürünleri göstermek için bu festivali düzenlendik. Amacımız şehrin tanıtımına ve turizme katkı sağlamak. Akçaabat olarak kendimizi kanıtlamış bir noktadayız” dedi.

        İlçede Akçaabat Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ‘Ot Festivali’ düzenlendi. Bölgenin doğal zenginlikleri, kültürel mirası, yöresel lezzetleri ve 100’ yakın farklı ot çeşidinin sergilediği festival, kortej yürüyüşü ile başladı. Akçaabat Sahili’nde düzenlenen festivalde; Akçaabat’a özgü dereotu, pazı, karalahana, nane, maydanoz, kuzu kulağı, ısırgan otu, latir tepesi gibi yöresel bitkiler tanıtıldı. Hamsi kuşu, mısır ekmeği, karalahana çorbası ve fındık yaprağından sarma gibi geleneksel otlarla yapılan yöresel lezzetler, ikramlarla vatandaşlara sunuldu. Festivalde yer alan şefler, bu otlarla hazırladıkları tariflere hünerlerini sergiledi. Festival alanında kurulan pazarda, yerel üreticiler ürünlerini tanıtma ve satışa sunma fırsatı bulurken horon gösterisiyle renkli görüntüler oluştu. Çocuklar için hazırlanan özel alanlarda eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

        ‘AKÇAABAT OLARAK KENDİMİZİ KANITLAMIŞ BİR NOKTADAYIZ’

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, festivalin şehrin tanıtımına ve turizme katkı sağlamak amacıyla yapıldığını belirterek “Akçaabat olarak festivaller şehriyiz. Uluslararası müzik ve halk oyunları, tiyatro festivalimiz ve resim çalıştayımızın ardından şimdi ‘Ot Festivali’miz ile buraları renklendiriyoruz. Şehrimizde yetişen yaklaşık 100 otu ve 45’e yakın yöresel yemeği de burada tanıma ve hemşerilerimize gösterme fırsatı buluyoruz. Akçaabat olarak bölgenin sebzesini karşılayan bir kapasiteye sahibiz. Üreticilerimiz üreterek, salı günleri satışını sağlıyor. Pazarda satılan tüm ürünleri göstermek için bu festivali düzenlendik. Amacımız şehrin tanıtımına ve turizme katkı sağlamak. Akçaabat olarak kendimizi kanıtlamış bir noktadayız. Buna ilaveler yapmak hedefimizdir. Belediye olarak, kendi yetiştirdiğimiz ve çiftçimize de vermiş olduğumuz fideleri sergiliyoruz. Yöreye ait bitki ve yemekleri tanıtan stantlarımız da var. Her yemeğimiz özel. Çok duyulmamış fındık yaprağından yapılan sarmamız da var. Onu da deneyip tadına bakacağım” dedi.

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