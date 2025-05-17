Trabzon'da 'Ot Festivali' ile turizme katkı

SelçukBAŞAR-Efnan DEMİREREN/AKÇAABAT (Trabzon)- TRABZON’un Akçaabat ilçesinde, bölgeye ait 45 yöresel lezzetin yanı sıra 100’e yakın ot çeşidinin sergilendiği ‘Ot Festivali’ düzenlendi. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Pazarda satılan tüm ürünleri göstermek için bu festivali düzenlendik. Amacımız şehrin tanıtımına ve turizme katkı sağlamak. Akçaabat olarak kendimizi kanıtlamış bir noktadayız” dedi.

İlçede Akçaabat Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ‘Ot Festivali’ düzenlendi. Bölgenin doğal zenginlikleri, kültürel mirası, yöresel lezzetleri ve 100’ yakın farklı ot çeşidinin sergilediği festival, kortej yürüyüşü ile başladı. Akçaabat Sahili’nde düzenlenen festivalde; Akçaabat’a özgü dereotu, pazı, karalahana, nane, maydanoz, kuzu kulağı, ısırgan otu, latir tepesi gibi yöresel bitkiler tanıtıldı. Hamsi kuşu, mısır ekmeği, karalahana çorbası ve fındık yaprağından sarma gibi geleneksel otlarla yapılan yöresel lezzetler, ikramlarla vatandaşlara sunuldu. Festivalde yer alan şefler, bu otlarla hazırladıkları tariflere hünerlerini sergiledi. Festival alanında kurulan pazarda, yerel üreticiler ürünlerini tanıtma ve satışa sunma fırsatı bulurken horon gösterisiyle renkli görüntüler oluştu. Çocuklar için hazırlanan özel alanlarda eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenlendi.