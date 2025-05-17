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        Trabzonspor ile Bodrum FK 3'üncü randevuda

        TRABZONSPOR ile Bodrum FK Süper Lig'in 36'ncı haftasında yarın oynayacakları maçla 3'üncü kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 15:44 Güncelleme: 17.05.2025 - 15:50
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        Trabzonspor ile Bodrum FK 3'üncü randevuda
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        TRABZONSPOR ile Bodrum FK Süper Lig’in 36’ncı haftasında yarın oynayacakları maçla 3’üncü kez karşı karşıya gelecek.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 36’ncı haftasında yarın Bodrum FK’nın konuğu olacak. Grey Beton Bodrum Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Maç öncesi 46 puanla 8’inci sırada yer alan bordo-mavililer, kalan maçlarını da kazanarak Türkiye Kupası’nda yaşadığı hüsranı unutturmak istiyor. 35 puanla 17’nci sırada yer alan ev sahibi takım Bodrum FK ise kümede kalabilmek için sahaya mutlak galibiyet için çıkacak.

        İki takım 1’i Türkiye Kupası, 1’i Süper Lig olmak üzere 2 kez karşı karşıya geldi. 2024-25 sezonunun ilk yarısında oynanan karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında da rakibini 3-2 mağlup edip, adını yarı finale yazdıran taraf olmuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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