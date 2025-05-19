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        Trabzonspor'un tadı yok

        ,TRABZONSPOR, Bodrum FK beraberliği ile sezonun bitimine 2 hafta kala Avrupa'ya gitme şansını da tamamen kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 11:07 Güncelleme: 19.05.2025 - 11:10
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        Trabzonspor'un tadı yok
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        ,TRABZONSPOR, Bodrum FK beraberliği ile sezonun bitimine 2 hafta kala Avrupa’ya gitme şansını da tamamen kaybetti.

        Süper Lig’de bu sezon beklentilere karşılık veremeyen ve geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası finalinde Galatasaray’a mağlup olarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Trabzonspor, Avrupa defterini de kapattı. Bodrum FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer matematiksel olarak Avrupa’ya gitme şansını tamamen kaybederken, taraftarlarının hayal kırıklığı yaşamasına neden oldu.

        Trabzonspor, bu beraberlikle bitime puanını 47’ye çıkartarak 7’nci sırada yer aldı.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Bodrum FK maçını farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

        Trabzon'da yerel basın manşetleri şu şekilde:

        Sonnokta: Avrupa da hayal oldu

        Günebakış: Trabzon’un tadı yok

        Taka: Fırtına tatil moduna girdi

        Karadeniz: Ne Avrupa'sı Bodrum’da tatil yaptık

        Ekspres: Çileli yolculuğa kaldı son 2

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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