Trabzonspor'un tadı yok

,TRABZONSPOR, Bodrum FK beraberliği ile sezonun bitimine 2 hafta kala Avrupa’ya gitme şansını da tamamen kaybetti.

Süper Lig’de bu sezon beklentilere karşılık veremeyen ve geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası finalinde Galatasaray’a mağlup olarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Trabzonspor, Avrupa defterini de kapattı. Bodrum FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer matematiksel olarak Avrupa’ya gitme şansını tamamen kaybederken, taraftarlarının hayal kırıklığı yaşamasına neden oldu.

Trabzonspor, bu beraberlikle bitime puanını 47’ye çıkartarak 7’nci sırada yer aldı.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Bodrum FK maçını farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Trabzon'da yerel basın manşetleri şu şekilde:

Sonnokta: Avrupa da hayal oldu

Günebakış: Trabzon’un tadı yok

Taka: Fırtına tatil moduna girdi

Karadeniz: Ne Avrupa'sı Bodrum’da tatil yaptık

Ekspres: Çileli yolculuğa kaldı son 2