TRABZONSPOR U19 Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Beyazlı, gençlerin bu yılki başarısının şimdiden geleceği aydınlattığını belirterek “Bu yapıyı her geçen gün daha da sağlamlaştırarak yol almalıyız. Sadece futbol değil teknik adam da yetiştirmek. Trabzonspor’un geleceği, kurtuluşu altyapıdır” dedi.

Trabzonspor Kulübü’nün U19 Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Beyazlı, bordo-mavili kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor’un geleceği ve kurtuluşunun altyapıda olduğunu dile getiren Beyazlı, 2013’te Trabzon’da düzenlenen FIFA U20 Dünya Kupası maçlarında gönüllü olarak görev yaptığını hatırlatarak, oradaki maçlarda oynayan futbolcuları daha sonraki yıllarda elit liglerde, elit takımlarda görünce çok başka bir duygu yaşadığını ve o zaman altyapıyı çok sevdiğini ifade etti. Beyazlı, “Trabzonspor’un geleceği, kurtuluşu altyapıdır. Öncelikle tesisleşme anlamında ne gerekiyorsa yapıyoruz. Zaten Avrupa standartlarında tesislerimiz var. Ama sonuçta bu da bir ürün ve yıpranıyor veya teknolojinin gerisinde kalıyor. Bu konuda Avrupa’daki bazı kulüplerin tesislerini inceledik. Akademiye destek vermek İngiltere'de West Ham ve Manchester City'nin altyapısını ziyaret ettik, oradaki programın burada uygulanabilir yönlerini belirledik. Her açıdan sporcu gelişimi önemli. Türkiye’de Spor ve Milli Eğitim Bakanlıkları birbirinden bağımsız, İtalya ve İngiltere’de ise bütün. İngiltere’deki bir takımın çocuklara uyguladığı müfredatı Trabzonspor’da uygulamaya başladık, bu, yabancı dilden psikolojik gelişime, kültürden beslenmeye kadar geniş bir alanı kapsıyor. Pilot olarak 19’da başladık, yaygınlaştırıyoruz alt gruplara doğru. Eğitmenler, pedagoglar, her detayın olduğu bir sistem. Sadece iyi bir sporcu değil, iyi bir insan yetiştirmeyi önemli buluyoruz” dedi.

‘GELECEK YIL TANITIMDA TRABZON VAR’ Ali Beyazlı, U19 takımının Juventus ile oynadığı maçın önü ve sonrasında birçok etkinlik düzenledikleri için UEFA temsilcisinin bir tebrik mesajı yayınladığını belirterek, "Gelecek yıl UEFA Gençlik Ligi açılış törenindeki tanıtımlarda Trabzon’daki festival görüntülerinin yayınlanacağını açıkladılar. Yaptığınız işte en iyisi olmak zorundasınız. Ben daha önce 1461 Trabzon’da yöneticilik deneyimim olmuştu, o dönem tanışmıştık Ertuğrul Doğan’la. Çok çalışkan, hedeflediği her neyse ona ulaşmak için adeta uyumayan bir kişi. Konu Trabzonspor olunca çok daha kararlı. Ben sistemli çalışmayı seven biriyim zaten, kendi görev alanımla ilgili gerekli çalışmaları yapar, raporlar, sonrasında birlikte değerlendiririz. Yönetimsel anlamında amatör bir ruhla profesyonelce çalışıyoruz. Kısa, orta ve uzun vadeli programlarımızı yaptık, projeler hazır ve kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Hedef ekonomik anlamda kendine yeten, saha sonuçları ile camiasını gururlandıran, sistemin olduğu bir takım ve kulüp yapısını oturtmak. Bu anlamda emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ALTYAPI MARKASINI YUKARILARA TAŞIMAK’ Gençlerin Avrupa devlerini geçip ikinci olmalarının büyük bir başarı olduğuna vurgu yapan Beyazlı, “Bu başarı Türk futbol tarihinin en önemli başarılarından biri. Her anlamda örnek bir kulüp olduk, ülkemizde ilklerin adı oldu gençlerimiz. Kimsenin bugüne kadar hayal bile kuramadığı zaferler kazandılar, Avrupa’nın en önemli kulüp altyapılarının yer aldığı, U19 seviyesinin Şampiyonlar Ligi'nde ikinci oldular” dedi. Beyazlı, başarının doğru yolda olduklarının da bir göstergesi olduğunu belirterek, çok daha iyi olmaları gerektiğini söyledi. Beyazlı, “Buralardaki başarı, Trabzonspor’un geleceğini aydınlatıyor şimdiden. Bu yapıyı her geçen gün daha da sağlamlaştırarak yol almalıyız. Sadece futbolcu değil, teknik adam da yetiştirmek. Bilimin, teknolojinin içinde olduğu, her açıdan kapsamlı bir programla bir gelecek oluşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu. ‘TÜRKİYE’DE AKADEMİ DEYİNCE AKILLARA İLK ÖZKAN SÜMER AKADEMİSİ GELECEK’ Beyazlı, UEFA Gençlik Ligi’nde U19 takımının başarısını sadece tur atlamak, finale yükselmek olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizerek, “Futbolcuların bakış açısının değişmesi ve en önemlisi gücünün farkına varması anlamında da çok değerli. Bu turnuvayı iki yıl önce AZ Alkmaar kazanmıştı ve o takımda oynayan 8 sporcu A takıma yükseldi, bunlardan 4’ü, bu sezon Galatasaray’ı kupadan eleyen takımın ilk 11’inde yer aldı. Biz de böyle bir yapı kurmak, başarıları sezonlara yaymak, süreklilik kazandırmak ve tabii ki nihai hedef, A takıma hazır oyuncu vermek. Türkiye’de altyapı denince akıllara ilk, Özkan Sümer Akademisi gelecek. Zaten çok önemli olan bu markayı daha da yukarılara taşıyacağız” şeklinde konuştu.