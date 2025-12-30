Trabzon'da bir kadını minibüsle çarparak yaralayan sürücüye ev hapsi

Zanlı hakkında, Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan elektronik kelepçeyle ev hapsi tedbirinin uygulanmasına karar verildi.

Tanık beyanları ve olay yeri görüntülerinin tekrar incelenmesinin ardından savcılık tarafından sürücü Y.S, yeniden gözaltına alındı.

Ayak bileğinde ve köprücük kemiğinde kırık oluşan N.E, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Y.S'nin (56) kullandığı minibüs, 4 Aralık'ta Kaşüstü Mahallesi'nde ikamet ettiği sitenin önünde bekleyen N.E'ye (42) çarptı. Aracın altında kalarak sürüklenen kadını fark etmeyen sürücü yoluna devam etti.

