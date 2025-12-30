Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da bir kadını minibüsle çarparak yaralayan sürücüye ev hapsi

        Giriş: 30.12.2025 - 13:25 Güncelleme: 30.12.2025 - 13:25
        Y.S'nin (56) kullandığı minibüs, 4 Aralık'ta Kaşüstü Mahallesi'nde ikamet ettiği sitenin önünde bekleyen N.E'ye (42) çarptı. Aracın altında kalarak sürüklenen kadını fark etmeyen sürücü yoluna devam etti.

        Ayak bileğinde ve köprücük kemiğinde kırık oluşan N.E, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Sitenin güvenlik kamera görüntülerini izleyen N.E'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Tanık beyanları ve olay yeri görüntülerinin tekrar incelenmesinin ardından savcılık tarafından sürücü Y.S, yeniden gözaltına alındı.

        Zanlı hakkında, Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan elektronik kelepçeyle ev hapsi tedbirinin uygulanmasına karar verildi.

        Olay anı ise sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

