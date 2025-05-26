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        2 TIR'ın arasında sıkışan kamyonetteki 3 kişi yaralandı

        TRABZON'un Yomra ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 2 TIR'ın arasında sıkışan kamyonetteki 3 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 23:18 Güncelleme: 26.05.2025 - 23:20
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        2 TIR'ın arasında sıkışan kamyonetteki 3 kişi yaralandı
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        TRABZON’un Yomra ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 2 TIR’ın arasında sıkışan kamyonetteki 3 kişi, yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen yabancı plakalı TIR, Rize'den Trabzon istikametine ilerleyen B.M. yönetimindeki 61 PE 377 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen kamyonet, önünde seyir halindeki 06 DUF 281 plakalı TIR'a çarptı. 2 TIR arasında kalarak hurdaya dönen kamyonette sıkışan 3 kişi, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, kaldırıldıkları çevre hastanelerde tedaviye alındı. Kullanılamaz hale gelen kamyonet ile 2 TIR çekiciyle kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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