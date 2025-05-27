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        Derede kaybolan Faisal'i arama çalışmalarında 2'nci gün (2)

        BABASIYOLA KOŞUP, YARDIM İSTEMİŞTrabzon'un Çaykara ilçesinde turizm merkezi Uzungöl'de dereye düşüp, kaybolan Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh'u arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 13:52 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:52
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        Derede kaybolan Faisal'i arama çalışmalarında 2'nci gün (2)
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        BABASIYOLA KOŞUP, YARDIM İSTEMİŞ

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde turizm merkezi Uzungöl'de dereye düşüp, kaybolan Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh'u arama çalışmaları sürüyor. Suudi ailenin su içmek ve gezinti amaçlı dere kenarına indiği, bu sırada dengesini kaybeden Faisal Ramzi Alshaikh'un suya düştüğü, babanın dereye atladığı ancak çocuğunu kurtaramadığı, daha sonra telefon sinyalinin çekmediği bölgeden koşarak yola çıktığı, bu sırada rastladığı Uzungöl esnafı Emre Aygün'den yardım istediği öğrenildi. Tatil için ailesiyle birlikte Uzungöl'e gelen çocuğun, olaydan kısa süre önce kaldıkları otel odasından paylaştığı fotoğrafı da ortaya çıktı.

        'DERENİN DEBİSİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU ZAMANLAR'

        Emre Aygün, "Dün öğleye doğru Demirkapı yoluna doğru bisikletimle ilerliyordum. Elimi yüzümü yıkamak için mola vermiştim. Yolda beyaz bir aracın kapısı açık şekilde dereye baka baka ilerlediğini gördüm. Ben de ne olduğunu anlamak için araca yanaştım. Kaybolan çocuğun anne ve babası ciddi bir panik halindeydi. Dereye çocuğun düştüğünü söylediler. Arapça bildiğim için durumu anlayabildim. Panik halinde devam ettiler. Bende peşlerine takıldım. Uzungöl Jandarma Karakolu'na geldim. Komutanlarla hızlı şekilde yukarı çıkıp, arama yapmaya başladık. Daha sonra profesyonel ekipleri bekledik. İlkbahar mevsimi; derenin debisinin en yüksek olduğu zamanlar. Çok tehlikeli. Su içmek için durduklarını ifade ettiler. Babası çocuğun peşinden dereye gidiyor. Şans eseri aşağıda bulunan bir kayaya tutunarak kendini zor kurtarıyor. Daha sonra çocuğunun ne tarafa gittiğini göremiyor" dedi. Öte yandan Jandarma, JÖAK, JAK, AFAD, AKUT, ANDA, İtfaiye, UMKE ekipleri ile gönüllü vatandaşlar tarafından sürdürülen arama çalışmalarına; Ankara ve çevre illerden de destek ekiplerinin eşlik ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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