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        Trabzonspor ile Antalyaspor 58'inci randevuda

        TRABZONSPOR ile Antalyaspor, Süper Lig'in 38'inci haftasında yarın yapacakları maçla 58'inci kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 15:19 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:25
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        Trabzonspor ile Antalyaspor 58'inci randevuda
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        TRABZONSPOR ile Antalyaspor, Süper Lig’in 38’inci haftasında yarın yapacakları maçla 58’inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 57 maçta Trabzonspor’un 33, Antalyaspor’un 10 galibiyeti bulunurken, 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

        Trabzonspor Süper Lig’in 38’inci haftasında yarın Antalyaspor’un konuğu olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak olan maç saat 20.00’de başlayacak. Süper Lig’de son haftaya girilirken 48 puanla 7’nci sırada yer alan bordo-mavililer galip gelerek sezonu üst sıralarda tamamlamak istiyor. Ev sahibi Antalyaspor ise son hafta taraftarlarına galibiyetle veda etmek istiyor. Kırmızı-beyazlı ekip ise 42 puanla 15’inci sırada yer alıyor.

        TRABZONSPOR ÜSTÜN

        İki takım arasındaki rekabet 2’nci ligde 1968 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 57’si Süper Lig, 12’si 2’nci Lig ve 8’i Türkiye Kupası olmak üzere 77 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 44, Antalyaspor’un 15 galibiyeti bulunurken 18 maç da beraberlikle tamamlandı. Süper Lig’deki 57 maçta Trabzonspor’un 33, Antalyaspor’un 10 galibiyeti bulunurken 14 maç da berabere sonuçlandı.

        Öte yandan iki takımın sezonun ilk yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşma ev sahibi takımın 5-0 galibiyetiyle tamamlanmıştı. Bugün yapacağı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak olan bordo-mavililer, maç saatini beklemeye geçecek.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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