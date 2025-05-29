Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi

TRABZONSPOR, Hüseyin Türkmen'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor, sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Hüseyin Türkmen'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Hüseyin Türkmen arasındaki 01.06.2023 başlangıç ve 31.05.2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.”

Trabzonspor'un altyapısından yetişen ve uzun yıllardır A takımda forma giyen savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, 2024–25 sezonunda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sınırlı süre alarak takımına katkı sağlayabildi. Hüseyin Türkmen bu sezon 5’i Süper Lig 1’i Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçta forma giydi. Türkmen bu maçların 4’ünde ilk 11’de sahaya çıktı ve toplamda 312 dakika süre aldı. Oynadığı maçlarda gol ve asist üretemeyen oyuncu 1 sarı kartla sezonu tamamladı.

Hüseyin Türkmen'in yaşadığı sakatlıklar hem oyuncunun kariyerini önemli ölçüde olumsuz etkiledi. Hüseyin Türkmen yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 2021-22 sezonunda 64 gün (10 maç), 2022-23 sezonunda 81 gün (15 maç) 2023-24 sezonunda 279 gün (33 maç) 2024-25 sezonunda ise 141 gün (21 maç) kaçırdı.